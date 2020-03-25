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Скучно не будет. Metallica запустила серию онлайн-концертов

25.03.2020 17:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американская метал-группа Metallica на время пандемии нового коронавируса запустила в интернете серию бесплатных онлайн-концертов.

Скучно не будет. Metallica запустила серию онлайн-концертов
Об этом решении музыканты культовой группы объявили на своей странице в Faсеbook.

"Хотите отдохнуть от Netflix? Представляем нашу новую серию концертов: #MetallicaMondays", – говорится в сообщении.

Транслироваться выступления группы будут в Facebook и канале группы в YouTube.

Концерты будут начинаться каждый понедельник в 03:00 (по минскому времени). На своей странице группа уже выложила выступление в ирландском замке Слейн, состоявшееся в июне прошлого года.


Группа 23 марта объявила, что из-за эпидемии коронавируса нового типа временно отменяет концерты не только в Штатах, но и в Австралии и Новой Зеландии. Когда они состоятся, группа пообещала проинформировать позже.
 
 
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Американская метал-группа Metallica на время пандемии нового коронавируса запустила в интернете серию бесплатных онлайн-концертов.
 
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