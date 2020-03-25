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Рапота: Коронавирус повлияет на экономику Союзного государства
25.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ситуация с коронавирусом повлияет на экономику России и Беларуси. Такое мнение сегодня озвучил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает телеканал «МИР 24».
Также Рапота отметил, что России и Беларуси важно согласовывать меры по борьбе с распространением инфекции, чтобы избегать противоречий.
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По словам государственного секретаря Союзного государства, России и Беларуси важно согласовывать меры по борьбе с распространением инфекции, чтобы избегать...
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