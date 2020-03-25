Рапота: Коронавирус повлияет на экономику Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ситуация с коронавирусом повлияет на экономику России и Беларуси. Такое мнение сегодня озвучил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает телеканал «МИР 24».

«Если каждое государство будет затронуто этим кризисом, то естественно будет падать товарооборот. Тут главное, чтобы это не убило те достижения, которые у нас сложились за время существования Союзного государства», – сказал Рапота.

Также Рапота отметил, что России и Беларуси важно согласовывать меры по борьбе с распространением инфекции, чтобы избегать противоречий.