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Россия прекратит авиасообщение с другими странами
26.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Правительство России поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное
Минтранс и МИД России до 30 марта создадут план вывоза граждан из-за границы с привлечением воздушных судов Минобороны и гражданских авиакомпаний.
Правительство поручило министерству транспорта и Росавиации организовать с 26 марта в аэропортах досмотр всех граждан РФ, которые прибыли из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией.
«Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором организовать в аэропортах с 26 марта 2020 года досмотр всех граждан, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, включая их термометрию, забор материала на выявление новой коронавирусной инфекции с одновременной выдачей таким гражданам постановления Главного государственного санитарного врача о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию», — говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте правительства.
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Правительство России поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян. Об этом говорится в перечне...
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