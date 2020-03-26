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Россия прекратит авиасообщение с другими странами

26.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Россия прекратит авиасообщение с другими странами

Правительство России поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве России.

Минтранс и МИД России до 30 марта создадут план вывоза граждан из-за границы с привлечением воздушных судов Минобороны и гражданских авиакомпаний.

Правительство поручило министерству транспорта и Росавиации организовать с 26 марта в аэропортах досмотр всех граждан РФ, которые прибыли из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией.

«Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором организовать в аэропортах с 26 марта 2020 года досмотр всех граждан, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, включая их термометрию, забор материала на выявление новой коронавирусной инфекции с одновременной выдачей таким гражданам постановления Главного государственного санитарного врача о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию», — говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте правительства.

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Правительство России поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян. Об этом говорится в перечне...
 
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