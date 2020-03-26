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СМИ сообщили детали о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане

26.03.2020 13:14 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Первым человеком, у которого в декабре прошлого года подтвердился коронавирус, была женщина, продававшая креветки на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане, сообщает РБК со ссылкой на издание Sina.

СМИ сообщили детали о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

11 декабря у женщины по фамилии Вэй поднялась температура, и она обратилась за медицинской помощью. По ее словам, обычно при недомогании ей становилось лучше после того, как в больнице ей делали укол. Однако в тот раз не помогли даже два укола. Через пять дней Вэй обратилась в больницу «Сехэ» при Хуачжунском университете науки и технологии.

К 31 декабря, по данным комитета по здравоохранению Уханя, в первой группе зараженных насчитывалось 27 человек. 24 из них имели контакты с рынком «Хунань», при этом четверо — члены одной семьи.

Sina сообщает, что удалось также найти первого зараженного, не имевшего никаких контактов с «Хуананем». Это мужчина по фамилии Чэнь. У него поднялась температура 16 декабря, и он обратился в больницу в пригороде Уханя. Пациент так и не смог понять, где заразился, однако предположил, что мог подхватить инфекцию в метро или уже после того, как обратился в больницу. При этом члены его семьи никак не защищались до того, как ему поставили диагноз, но никто из них не заболел.

Ранее газета The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на данные властей сообщала, что первый случай заражения новым коронавирусом в Китае обнаружили 17 ноября, а не в декабре, как говорилось сначала. По информации издания, первым в стране, предположительно, заболел 55-летний житель провинции Хубэй. Всего в ноябре в Китае выявили девять случаев заражения, однако кто из них стал «нулевым пациентом», пока неясно.

По данным ВОЗ, в мире на полдень 25 марта число подтвержденных случаев коронавируса достигло 414 179. За сутки заболели еще 40,7 тыс. человек. Жертвами стали 18 440 человек (плюс 2202 смерти за сутки). Очагом остается Европа — здесь зафиксировано 25 тыс. новых заболевших и почти 1,8 тыс. новых смертей. По подсчетам Би-би-си, по меньшей мере четверть 7,8-миллиардного населения планеты оказалась в той или иной степени под карантином.

 
 
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Первым человеком, у которого в декабре прошлого года подтвердился коронавирус, была женщина, продававшая креветки на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане,...
 
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