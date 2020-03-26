Лев Лещенко находится в реанимации. Комментарий концертного директора

Источник материала: СТВ

Новости России. Народный артист РСФСР Лев Лещенко был переведён в реанимацию не из-за коронавируса.

Как сообщает ТАСС, ранее у певца было обнаружено воспаление лёгких. Поскольку Лещенко потребовалось проведение плановых процедур, было решено перевести его в реанимацию. Там артиста будут «подпитывать» кислородом.

«Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», – добавил в разговоре с ТАСС концертный директор Лещенко Олег Дмитриев.



Фото: instagram.com/leshchenko_lv

Напомним, 23 марта 78-летний Лев Валерьянович и его 66-летняя супруга Ирина Павловна захотели пройти плановое обследование. Супруги легли в больницу в московском посёлке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на Covid-19.