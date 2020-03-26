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Лев Лещенко находится в реанимации. Комментарий концертного директора

26.03.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Народный артист РСФСР Лев Лещенко был переведён в реанимацию не из-за коронавируса. 

Как сообщает ТАСС, ранее у певца было обнаружено воспаление лёгких. Поскольку Лещенко потребовалось проведение плановых процедур, было решено перевести его в реанимацию. Там артиста будут «подпитывать» кислородом. 

«Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», – добавил в разговоре с ТАСС концертный директор Лещенко Олег Дмитриев. 

Лев Лещенко находится в реанимации. Комментарий концертного директора
Фото: instagram.com/leshchenko_lv 

Напомним, 23 марта 78-летний Лев Валерьянович и его 66-летняя супруга Ирина Павловна захотели пройти плановое обследование. Супруги легли в больницу в московском посёлке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на Covid-19. 

Люди в материале: Лев Лещенко, Олег Дмитриев, Ирина Лещенко

 
 
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Новости России. Народный артист РСФСР Лев Лещенко был переведён в реанимацию не из-за коронавируса.  Как сообщает ТАСС, ранее у певца было обнаружено воспаление...
 
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