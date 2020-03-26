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Лев Лещенко находится в реанимации. Комментарий концертного директора
26.03.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости России. Народный артист РСФСР Лев Лещенко был переведён в реанимацию не из-за коронавируса.
Как
«Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», –
Напомним, 23 марта 78-летний Лев Валерьянович и его 66-летняя супруга Ирина Павловна захотели пройти плановое обследование. Супруги легли в больницу в московском посёлке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на Covid-19.
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Новости России. Народный артист РСФСР Лев Лещенко был переведён в реанимацию не из-за коронавируса. Как сообщает ТАСС, ранее у певца было обнаружено воспаление...
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