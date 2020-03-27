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США обошли Италию и Китай по числу заражения коронавирусом
27.03.2020 09:16 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
США вышли на первое место по числу заражений коронавирусом. Таким образом они опередили Италию и Китай. Об этом сообщает
Согласно информации издания, в США зафиксирован 81 321 случай заражения COVID-19. Число заболевших больше, чем в Италии, Китае, а также в любой стране мира. Умерли от коронавируса более 1000 человек.
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США вышли на первое место по числу заражений коронавирусом. Таким образом они опередили Италию и Китай. Об этом сообщает The New York Times. Согласно информации издания, в...
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