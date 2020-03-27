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США обошли Италию и Китай по числу заражения коронавирусом

27.03.2020 09:16 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

США обошли Италию и Китай по числу заражения коронавирусом

США вышли на первое место по числу заражений коронавирусом. Таким образом они опередили Италию и Китай. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно информации издания, в США зафиксирован 81 321 случай заражения COVID-19. Число заболевших больше, чем в Италии, Китае, а также в любой стране мира. Умерли от коронавируса более 1000 человек.


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США вышли на первое место по числу заражений коронавирусом. Таким образом они опередили Италию и Китай. Об этом сообщает The New York Times. Согласно информации издания, в...
 
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