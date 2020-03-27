США обошли Италию и Китай по числу заражения коронавирусом

Источник материала: ОНТ

США вышли на первое место по числу заражений коронавирусом. Таким образом они опередили Италию и Китай. Об этом сообщает The New York Times .

Согласно информации издания, в США зафиксирован 81 321 случай заражения COVID-19. Число заболевших больше, чем в Италии, Китае, а также в любой стране мира. Умерли от коронавируса более 1000 человек.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram