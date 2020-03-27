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У Льва Лещенко врачи подтвердили коронавирус
27.03.2020 09:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвержден коронавирус. Об этом сообщил главврая больницы в Коммунарке Денис Проценко.
«Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост.
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Об этом сообщил главврая больницы в Коммунарке Денис Проценко.
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