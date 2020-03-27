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У Льва Лещенко врачи подтвердили коронавирус

27.03.2020 09:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвержден коронавирус. Об этом сообщил главврая больницы в Коммунарке Денис Проценко.


Лев Лещенко. Фото: wikipedia.org

«Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост.
Л.В. поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — написал Денис Проценко на своей странице в Facebook.

 
 
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Об этом сообщил главврая больницы в Коммунарке Денис Проценко.
 
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