У Льва Лещенко врачи подтвердили коронавирус

Источник материала: Tut.by

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвержден коронавирус. Об этом сообщил главврая больницы в Коммунарке Денис Проценко.



Лев Лещенко. Фото: wikipedia.org

«Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост.

Л.В. поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — написал Денис Проценко на своей странице в Facebook.