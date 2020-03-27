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Уже 94! Или больше?
27.03.2020 13:54 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Минздрав, наконец, озвучил официальную статистику по распространению в Беларуси COVID-19. За двое суток было выявлено 8 новых заболевших.
27 марта министерство здравоохранения Беларуси сообщило в своем Telegram последние данные о количестве случаев COVID-19: 32 пациента были "выписаны или готовятся к выписке", еще 62 "находятся под медицинским контролем и лечением".
Накануне Минздрав не давал никаких сведений о зоболеваемости COVID-19. А 25 марта ведомство сообщило о 86 случаях и двух подозреваемых на коронавирус.
При этом, по данным Минздрава, в Беларуси уже проведено около 23 тысяч тестов на COVID-19.
Однако беларусы официальной статистике не доверяют. В последние дни в Минске стали циркулировать слухи, что согласно каким-то засекреченным данным в стране уже около тысячи зараженных.
Кстати, косвенным подтверждением, что с официальной статистикой что-то не так, может служить
Как она утверждает, она заняла там последне место - последующих контактных будут отправлять в 4-ую больницу.
Ранее сообщалось, что "под коронавирус"
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Минздрав, наконец, озвучил официальную статистику по распространению в Беларуси COVID-19. За двое суток было выявлено 8 новых заболевших.
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