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Президент Беларуси: Когда закончится коронавирус этот, я вам много чего интересного расскажу
27.03.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 марта Александр Лукашенко посетил предприятие «Белгипс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент пообщался с коллективом предприятия.
Безусловно, не обошлось и без темы, которая у всех на слуху.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первый вопрос: коронавирус – это рукотворная инфекция или случайно из воздуха она появилась? Кому она нужна была?
Второй вопрос – не ответим пока на этот вопрос, но скажите: в мире, начиная от моих коллег, политиков, и заканчивая ниже, и другие, попытались использовать в своих целях и интересах эту вирусную болезнь или психоз?
Вот над двумя вопросами подумайте: кому надо и как кто воспользовался? Кто-то объявил, что это война – надо «желтые жилеты» вернуть с улиц, куда-то свернуть. У кого-то выборы, у кого-то еще чего-то. И каждый начинает вертеть, крутить. С огнем шутят. Но на эту тему мы с вами поговорим потом.
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Новости Беларуси. 27 марта Александр Лукашенко посетил предприятие «Белгипс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент пообщался с коллективом...
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