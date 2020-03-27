На базе Лидской ЦРБ организована работа call-центра по коронавирусу, а прием пациентов в поликлиниках города организован по-новому

Источник материала: Lida.Info





В Лиде начала работу «горячая линия» по вопросам профилактики инфекции, вызванной COVID-19.

Медицинские работники готовы ответить на вопросы лидчан о новой инфекции, рассказать о ситуации с заболеванием в регионе, о симптомах и профилактике. У специалистов можно уточнить, где в Лидском районе можно сдать анализы на выявление коронавируса, сообщить о прибывших из-за границы. Консультационный центр функционирует круглосуточно на базе станции скорой медицинской помощи. Звонок на телефон 65-88-99 бесплатный.

На данный момент в Лидском районе эпидемиологическая ситуация остается благополучной. Зараженных коронавирусом не выявлено. Есть те, кто находится под наблюдением медиков стационарно или на дому – это приезжие, контактные лица. Основные рекомендации наших врачей сегодня направлены на соблюдение жителями Лиды и района строгих профилактических мер, сообщает lida.gov.by .