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На базе Лидской ЦРБ организована работа call-центра по коронавирусу, а прием пациентов в поликлиниках города организован по-новому

28.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

На базе Лидской ЦРБ организована работа call-центра по коронавирусу, а прием пациентов в поликлиниках города организован по-новому

В Лиде начала работу «горячая линия» по вопросам профилактики инфекции, вызванной COVID-19.  

Медицинские работники готовы ответить на вопросы лидчан о новой инфекции, рассказать о ситуации с заболеванием в регионе, о симптомах и профилактике. У специалистов можно уточнить, где в Лидском районе можно сдать анализы на выявление коронавируса, сообщить о прибывших из-за границы. Консультационный центр функционирует круглосуточно на базе станции скорой медицинской помощи. Звонок на  телефон 65-88-99 бесплатный.

На данный момент в Лидском районе эпидемиологическая ситуация остается благополучной. Зараженных коронавирусом не выявлено. Есть те, кто находится под наблюдением медиков стационарно или на дому – это приезжие, контактные лица. Основные рекомендации наших врачей сегодня направлены на соблюдение жителями Лиды и района строгих профилактических мер, сообщает lida.gov.by.

К слову, ситуация с коронавирусом внесла изменения в работу поликлиник и амбулаторий Беларуси. Прием пациентов организован по-новому. Изменили работу и поликлиники Лиды. Прежде всего, для людей с повышенной температурой открыт отдельный вход. В центральной районной поликлинике он находится со стороны стоянки ЖКХ, в ЦРБ – со стороны автостоянки. В целях профилактики коронавируса медики просят пожилых людей воздерживаться от посещения поликлиник. В случае плохого самочувствия необходимо вызвать врача на дом, пишет Liderfm.by.

 
 
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В Лиде начала работу «горячая линия» по вопросам профилактики инфекции, вызванной COVID-19.   Медицинские работники готовы ответить на вопросы лидчан о новой...
 

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