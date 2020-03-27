«У вас пока спокойнее, но что дальше?» Что происходит на границе, которую украинцы закрывают и для своих

Источник материала: Tut.by

Украина закрывает границы не только для иностранцев, но даже для своих. Уже в субботу, предупредил Владимира Зеленского, украинцы не смогут попасть домой. TUT.BY побывал на белорусско-украинской границе за несколько часов до закрытия и посмотрел, что там происходит.

Елена БычковаЖурналист TUT.BY

26 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к гражданам страны. Он заявил, что 27 марта Украина из-за эпидемии коронавируса закрывает границу для всех, в том числе для граждан страны. 25 марта правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны, который продлится до 24 апреля. На въезд Украина закрыла границы для иностранцев еще 16 марта.





«Кафе закроют, границу закроют — что я буду делать без денег в чужой стране?»

В пятницу, 27 марта, в белорусском пункте пропуска «Новая Гута» оживление: с одной стороны в колейке дальнобойщики, с другой — туда-сюда снуют легковушки, в основном, конечно, с украинскими регистрационными номерами. Оно и понятно — нашим гражданам теперь здесь делать нечего. Белорусские пограничники их, конечно пропустят, но что толку — украинская-то граница для всех иностранцев закрыта уже вторую неделю.

Зато украинцы спокойно могут выехать из своей страны и въехать в Беларусь, а потом обратно, и так сколько угодно раз — белорусская «Новая Гута» пропускает всех.





Но вот неожиданно у шлагбаума притормаживает авто с белорусскими номерами. В минивэне — мужчина и две женщины.

— Узнали, что такое дело [речь о полном закрытии границ], и вот пришлось с работы отпрашиваться, чтобы успеть тещу отвезти домой — она у нас украинка.

— Так вас туда не впустят.

— А мы сейчас нашу границу пройдем, довезем ее до их границы — и все, там уже соседи встретят и доставят домой. Не идти ж ей по «нейтралке» полтора километра, — объясняет мужчина — и проезжает через открытый шлагбаум.

Ольга с огромным чемоданом домой в Украину идет пешком.

— Работаю в Гомеле в кафе. Посетителей все меньше и меньше, начальство предупредило, что в любой момент могут вообще закрыться. Кафе закроют, границу закроют — что я буду делать без денег в чужой стране? Поэтому и решила вернуться домой, — говорит девушка. Она признается, что не очень довольна таким внеплановым возвращением — но делать нечего, надо.





«Мы не уверены, что не больны — мы уверены, что у нас нет симптомов болезни. Но нас ведь впустили»

Но вот строгие пограничные пейзажи оживляет компания из двух молодых людей и девушки — яркие чемоданы, южный загар и улыбки.

— С отдыха, небось? — держим на всякий случай дистанцию.

— Ага, с Бали, — хохочут ребята.

И что вы думаете? Не врут. Знакомьтесь: украинские айтишники — два Игоря и беременная жена одного из них Лиза. Ребята уже пять лет живут и работают в Индонезии. Но вот Лизе через три месяца рожать, и они потихоньку собирались домой. Правда, отправиться в Украину планировали чуть позже, но коронавирус и закрытые границы изменили все планы. Ребята оказались в Беларуси.





— Мы, казалось, заранее все продумали, купили билеты: лететь собирались через Москву. Но за несколько дней до вылета узнаем, что Россия закрывает въезд иностранцам, а мой Игорь же украинец. Куда только ни обращались — и в консульство, и в погранслужбу, — бесполезно: говорят, если нет вида на жительство в России, никто не пропустит. Оставался единственный вариант — лететь через Минск. Так мы и оказались у вас, — улыбается Лиза.

В Минске компания пробыла неделю. Говорят, потусили бы еще, но вчерашнее заявление Зеленского заставило экстренно собрать свои яркие чемоданы и купить билет на поезд до Гомеля, а затем — взять такси до Новой Гуты.





Следующая точка на маршруте айтишников — Чернигов. Куда потом — пока не ясно: ведь с автобусным и железнодорожным сообщением между городами Украины теперь тоже сложности. Конечный же пункт их долгой дороги — Харьков.

Лиза признается, что была не против и вообще остаться в Минске, хвалит белорусскую медицину и чистые улицы — но у мужа Игоря другое мнение.

— На мой взгляд, уровень демократических прав и свобод в Украине выше. У нас Зеленский не может взять и единолично принять решение. Есть еще и парламент, есть народ. А у вас у руля один человек. Да, у вас сейчас спокойнее, но не известно, что будет дальше. Вот вы впускаете всех. К вам может заехать кто угодно и откуда угодно. Ну вот, например, как мы. Мы прилетели в Минск, нам померили в аэропорту температуру и отпустили. Неделю мы тусили в Минске, были в торговых центрах, кафе… А ведь теоретически откуда известно, что там у нас? Мы не уверены, что не больны — мы уверены, что у нас нет симптомов болезни. Но нас ведь впустили — и мы пошли по Беларуси.





А вот на украинской границе у компании возникли небольшие сложности.

— Какие паспорта? — уточняют у айтишников пограничники.

— Два украинских и российский.

— А вид на жительство [в Украине] у гражданки России есть?

— Только свидетельство о браке с гражданином Украины, — уже не улыбается Лиза.

— Это прискорбно, — вздыхает пограничник, смотрит на очевидно беременную негражданку, забирает документы и идет к вышестоящему руководству. Теперь уже выше будут решать, что делать дальше.

Через час загорелых, но уже не таких веселых айтишников все-таки пропустили в Украину в полном составе.





«Вот у вас ничего не закрывают — и не болеет никто»

Еще одна белоруска везет в Репки к онкобольной маме лекарства и продукты. У женщины есть вид на жительство в Украине. А значит — на украинской границе ее пропустят. Но женщина явно расстроена. Планировала остаться у мамы на выходные, а теперь из-за ограничений придется возвращаться сегодня.

Расстроена и торгующая в нейтральной зоне чаем, кофе и выпечкой Татьяна. О заявлении Зеленского женщина узнала от нас.

— Это получается, что теперь и меня сюда не пустят? Ох, на что ж он все закрывает? Вот у вас ничего не закрывают — и не болеет никто, — вздыхает женщина. Ее заработок впервые за все годы под угрозой.

Похоже, единственные, кого устраивает теперешняя ситуация, — дальнобойщики. Их ограничения не коснулись. Более того, признаются они, из-за всех этих карантинных мер проходить границу стало даже комфортнее. Например, теперь им не нужно заходить в зал оформления: документы таможенники забирают прямо из кабины.





Выглядят довольными и белорусские нефтяники, что едут домой из Украины. Их вахта в Полтаве закончилась, спешат к семьям. Правда, теперь, предупредили на границе, их ждут 14 дней самоизоляции. Помните же о новых правилах для въезжающих ?

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