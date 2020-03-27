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«У вас пока спокойнее, но что дальше?» Что происходит на границе, которую украинцы закрывают и для своих
27.03.2020 21:30 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украина
26 марта президент Украины Владимир Зеленский
«Кафе закроют, границу закроют — что я буду делать без денег в чужой стране?»
В пятницу, 27 марта, в белорусском пункте пропуска «Новая Гута» оживление: с одной стороны в колейке дальнобойщики, с другой — туда-сюда снуют легковушки, в основном, конечно, с украинскими регистрационными номерами. Оно и понятно — нашим гражданам теперь здесь делать нечего. Белорусские пограничники их, конечно пропустят, но что толку — украинская-то граница для всех иностранцев закрыта уже вторую неделю.
Зато украинцы спокойно могут выехать из своей страны и въехать в Беларусь, а потом обратно, и так сколько угодно раз — белорусская «Новая Гута» пропускает всех.
Но вот неожиданно у шлагбаума притормаживает авто с белорусскими номерами. В минивэне — мужчина и две женщины.
— Узнали, что такое дело [речь о полном закрытии границ], и вот пришлось с работы отпрашиваться, чтобы успеть тещу отвезти домой — она у нас украинка.
— Так вас туда не впустят.
— А мы сейчас нашу границу пройдем, довезем ее до их границы — и все, там уже соседи встретят и доставят домой. Не идти ж ей по «нейтралке» полтора километра, — объясняет мужчина — и проезжает через открытый шлагбаум.
Ольга с огромным чемоданом домой в Украину идет пешком.
— Работаю в Гомеле в кафе. Посетителей все меньше и меньше, начальство предупредило, что в любой момент могут вообще закрыться. Кафе закроют, границу закроют — что я буду делать без денег в чужой стране? Поэтому и решила вернуться домой, — говорит девушка. Она признается, что не очень довольна таким внеплановым возвращением — но делать нечего, надо.
«Мы не уверены, что не больны — мы уверены, что у нас нет симптомов болезни. Но нас ведь впустили»
Но вот строгие пограничные пейзажи оживляет компания из двух молодых людей и девушки — яркие чемоданы, южный загар и улыбки.
— С отдыха, небось? — держим на всякий случай дистанцию.
— Ага, с Бали, — хохочут ребята.
И что вы думаете? Не врут. Знакомьтесь: украинские айтишники — два Игоря и беременная жена одного из них Лиза. Ребята уже пять лет живут и работают в Индонезии. Но вот Лизе через три месяца рожать, и они потихоньку собирались домой. Правда, отправиться в Украину планировали чуть позже, но коронавирус и закрытые границы изменили все планы. Ребята оказались в Беларуси.
— Мы, казалось, заранее все продумали, купили билеты: лететь собирались через Москву. Но за несколько дней до вылета узнаем, что Россия закрывает въезд иностранцам, а мой Игорь же украинец. Куда только ни обращались — и в консульство, и в погранслужбу, — бесполезно: говорят, если нет вида на жительство в России, никто не пропустит. Оставался единственный вариант — лететь через Минск. Так мы и оказались у вас, — улыбается Лиза.
В Минске компания пробыла неделю. Говорят, потусили бы еще, но вчерашнее заявление Зеленского заставило экстренно собрать свои яркие чемоданы и купить билет на поезд до Гомеля, а затем — взять такси до Новой Гуты.
Следующая точка на маршруте айтишников — Чернигов. Куда потом — пока не ясно: ведь с автобусным и железнодорожным сообщением между городами Украины теперь тоже сложности. Конечный же пункт их долгой дороги — Харьков.
Лиза признается, что была не против и вообще остаться в Минске, хвалит белорусскую медицину и чистые улицы — но у мужа Игоря другое мнение.
— На мой взгляд, уровень демократических прав и свобод в Украине выше. У нас Зеленский не может взять и единолично принять решение. Есть еще и парламент, есть народ. А у вас у руля один человек. Да, у вас сейчас спокойнее, но не известно, что будет дальше. Вот вы впускаете всех. К вам может заехать кто угодно и откуда угодно. Ну вот, например, как мы. Мы прилетели в Минск, нам померили в аэропорту температуру и отпустили. Неделю мы тусили в Минске, были в торговых центрах, кафе… А ведь теоретически откуда известно, что там у нас? Мы не уверены, что не больны — мы уверены, что у нас нет симптомов болезни. Но нас ведь впустили — и мы пошли по Беларуси.
А вот на украинской границе у компании возникли небольшие сложности.
— Какие паспорта? — уточняют у айтишников пограничники.
— Два украинских и российский.
— А вид на жительство [в Украине] у гражданки России есть?
— Только свидетельство о браке с гражданином Украины, — уже не улыбается Лиза.
— Это прискорбно, — вздыхает пограничник, смотрит на очевидно беременную негражданку, забирает документы и идет к вышестоящему руководству. Теперь уже выше будут решать, что делать дальше.
Через час загорелых, но уже не таких веселых айтишников все-таки пропустили в Украину в полном составе.
«Вот у вас ничего не закрывают — и не болеет никто»
Еще одна белоруска везет в Репки к онкобольной маме лекарства и продукты. У женщины есть вид на жительство в Украине. А значит — на украинской границе ее пропустят. Но женщина явно расстроена. Планировала остаться у мамы на выходные, а теперь из-за ограничений придется возвращаться сегодня.
Расстроена и торгующая в нейтральной зоне чаем, кофе и выпечкой Татьяна. О заявлении Зеленского женщина узнала от нас.
— Это получается, что теперь и меня сюда не пустят? Ох, на что ж он все закрывает? Вот у вас ничего не закрывают — и не болеет никто, — вздыхает женщина. Ее заработок впервые за все годы под угрозой.
Похоже, единственные, кого устраивает теперешняя ситуация, — дальнобойщики. Их ограничения не коснулись. Более того, признаются они, из-за всех этих карантинных мер проходить границу стало даже комфортнее. Например, теперь им не нужно заходить в зал оформления: документы таможенники забирают прямо из кабины.
Выглядят довольными и белорусские нефтяники, что едут домой из Украины. Их вахта в Полтаве закончилась, спешат к семьям. Правда, теперь, предупредили на границе, их ждут 14 дней самоизоляции. Помните же о
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«У вас пока спокойнее, но что дальше?» Что происходит на границе, которую украинцы закрывают и для своих
Украина закрывает границы не только для иностранцев, но даже для своих. Уже в субботу, предупредил Владимира Зеленского, украинцы не смогут попасть домой. TUT.BY...
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