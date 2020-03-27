Из-за коронавируса тема президентских выборов отошла на второй план. Когда их ждать?

"Брестская газета" . Все говорят о коронавирусе, а о предстоящей президентской кампании, которая должна пройти в этом году в Беларуси, словно забыли. Только ли с коронавирусом это связано? Когда все-таки ждать выборов, и возможно ли, что они вообще будут перенесены из-за чрезвычайной эпидемиологической обстановки? Мы задали эти вопросы политическим обозревателям, пишет





Молчание – это норма?

Ничего экстраординарного для Беларуси в нем нет.





«Лукашенко в принципе не любит говорить об избирательной кампании, – напоминает политический обозреватель Александр Класковский. – Всегда бравирует тем, что занят другими делами. И вообще линия власти – чтобы население как можно меньше политизировалось. Это проявляется в государственных СМИ, когда сообщают только о каких-то календарных вещах, но стараются при этом не будить у обывателя мысль, что выборы – это конкуренция, что на них можно менять власть».





По мнению эксперта, власти даже на руку переключение фокуса внимания на другие проблемы, прежде всего связанные с коронавирусом. Лукашенко попробует во время предвыборной кампании использовать эту ситуацию в свою пользу. Если все будет достаточно спокойно, это будет записано в заслугу действующей власти:

«Дескать, весь мир сошел с ума, а мы выбрали правильную линию».





Если ситуация в экономике ухудшится, это тоже можно списать на форсмажорные обстоятельства, на то, что весь мир погружается в рецессию, и мы здесь не виноваты.





«Россия закрыла границы, не мы же закрыли, – это ударило по нашему экспорту, по товарообмену и т. д. Я думаю, что официальный лидер будет стараться выжать выгодный для себя пиар даже из этих драматических событий», – считает Класковский.





Доктор политических наук Павел Усов называет еще одну причину.





«Давайте начнем с того, что предстоящей кампанией интересуется меньшинство — активное меньшинство белорусов. Сейчас, когда внимание этого меньшинства и независимых СМИ переключено на проблему коронавируса, вопрос «выборов» отошел на второй план. В свою очередь, для среднестатистического обывателя важны не выборы и даже не коронавирус, а то, что сегодня доллар стоит 2,60 и продолжает расти. И тут уже возникает вопрос экономического выживания, и он важен для каждого».





Также не стоит забывать, отмечает политолог, что официальная избирательная кампания и агитация начнется только через пару месяцев.

А что касается демократического сообщества, то интерес к предвыборной ситуации был связан не с самими выборами, а с праймериз оппозиции. СМИ следили за каждым голосованием, был регулярный анализ ситуации, борьба скептиков и оптимистов. Но, опять же, большую часть общества это не затрагивало. После скандала, связанного с уходом из кампании Павла Северинца, закончилась борьба за смысл участия в выборах, считает Павел Усов.





Директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман отмечает, что о выборах начнут активно говорить, как только объявят их дату.





Ждать в августе?





Да, пока наиболее вероятная дата – конец августа, как и было предусмотрено графиком, считает Александр Класковский. «Дедлайн» проведения выборов – 30 августа. И Лукашенко, и Лидия Ермошина уже давали понять, что выборы будут назначены близко к этой дате. Однако это было до того, как стала стремительно развиваться пандемия.





«Теперь, конечно, появился элемент непредсказуемости. Один из вариантов – что Лукашенко может решить приблизить эти выборы».





Но решать это нужно быстро. 2 апреля открывается сессия парламента.





«Наверное, назначить можно только на июль, потому что предвыборный период – три месяца. Невелика вероятность, но могут решить все-таки приблизить выборы, если увидят, что экономика сильно проседает, и возможен рост недовольства населения на этой почве. Но пока я думаю, что Лукашенко не будет с этим суетиться».





Евгений Прейгерман также считает конец августа наиболее вероятной датой:





«Чем дальше затягивается момент объявления, тем ближе мы подходим к этой последней дате».





А Павел Усов отмечает, что лето 2020 года — наиболее оптимальный для Лукашенко вариант, с учетом еще и того, что «на данный момент положение белорусской оппозиции, наверное, самое удручающее за всю историю».





А если будет совсем плохо?





Если эпидемия коронавируса не пойдет на спад, возможен ли перенос выборов за пределы установленного крайнего срока? Все эксперты сходятся на том, что такой вариант возможен только при одном сценарии – если будет объявлено чрезвычайное положение. Пока его ничто явно не предвещает, но он не исключен.





«Если через несколько недель, паче чаяния, совсем станет плохо в связи с пандемией, если придется объявлять карантин, останавливать ряд производств – так, как происходит в Европе, где экономика полупарализована – в таких условиях, может быть, белорусские власти решат выборы вообще отложить, мотивируя это форсмажорными обстоятельствами, – отмечает Александр Класковский. – Дескать, и народу лучше сидеть по домам, а не ходить на предвыборные собрания, на митинги, на участки для голосования».





Кроме медицинских соображений, могут сработать и политические. Когда все рушится, ситуация малоуправляемая, малопредсказуемая – это усиливает степень неопределенности для властей. Сложно предсказать поведение электората. Особенно если начнутся смерти от коронавируса. Лукашенко, по сути, бросил вызов политике других стран в отношении пандемии и пока «козыряет» тем, что мы ведем свою линию в этом вопросе.





«Пока нет смертей, нет лавинообразного роста заболеваемости, это выглядит выигрышно, но кто его знает. Британцы тоже культивировали такой подход, но теперь, когда увидели, что дело «швах», перешли на жесткий карантин и очень суровые меры. Лукашенко, конечно, рискует. Если резко ухудшится ситуация и начнется смертность, то недовольство населения обратится против того, кто сейчас, можно сказать, бравирует этой опасностью. Я не исключаю, что если придется вводить карантин и чрезвычайные меры, то выборы могут быть отложены», – заключил Александр Класковский.





На какой срок – сказать сложно. Кто-то прогнозирует «смерть» вируса, как только потеплеет, другие считают, что пандемия может продлиться до двух лет.





«Даже карантин – это еще не повод для переноса или отмены выборов, – считает Павел Усов. – Это может наступить в случае введения в стране чрезвычайного или военного положения. Если бы Лукашенко решился на такие меры, то для него имело бы смысл перенести выборы на год. Я думаю, для Лукашенко нет смысла переносить выборы на 2-3 месяца в условиях обострения экономической ситуации в стране. Не факт, что к зиме (если бы выборы были перенесены) положение дел в стране улучшится, а социальное напряжение спадет. Скорее наоборот.





Насколько я понимаю, власти пока не собираются вводить карантин, соответственно нет речи о том, чтобы переносить выборы».