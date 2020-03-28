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Фотофакт: Игроки "Руха" и "Энергетика" вышли на матч в майках с надписью "Мы молимся за весь мир"
28.03.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
"Рух" уступил "Энергетику-БГУ" – 0:1 – в матче второго тура высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу в пятницу.
Футболисты вышли на этот матч в майках с надписью "Мы молимся за мир".
"Сегодня, когда весь мир переживает непростое время, Беларусь — это единственная страна в мире, где продолжают играть в футбол. Во время первого домашнего матча "Руха", команды решили поддержать тех, кому сейчас непросто, и напомнить нашей планете, что вместе мы справимся с любыми сложностями. Молимся вместе с вами!" — прокомментировали такой поступок в пресс-службе "Руха" на странице команды ВКонтакте.
Примечательно, что надписи на майках футболистов первоначально была "We are playing for the world" ("Мы играем за весь мир"). А после путем изменения одной буквы стала иметь совсем другой смысл – "We are praying for the world" ("Мы молимся за весь мир").
Чемпионат Беларуси по футболу стал одним из двух чемпионатов по футболу в мире, который не прекратил свои игры из-за коронавируса. Вторым футбольным чемпионатом, который проходит в данный момент, является чемпионат Никарагуа. Права на трансляцию белорусского чемпионата в отсутствие национальных первенств ведущих футбольных стран купил популярный российский канал "Матч ТВ". Трансляции позволяют российским футбольным болельщикам познакомиться с чемпионатом Беларуси.
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"Рух" уступил "Энергетику-БГУ" – 0:1 – в матче второго тура высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу в пятницу.
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