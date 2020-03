Футболисты вышли на этот матч в майках с надписью "Мы молимся за мир".





"Сегодня, когда весь мир переживает непростое время, Беларусь — это единственная страна в мире, где продолжают играть в футбол. Во время первого домашнего матча "Руха", команды решили поддержать тех, кому сейчас непросто, и напомнить нашей планете, что вместе мы справимся с любыми сложностями. Молимся вместе с вами!" — прокомментировали такой поступок в пресс-службе "Руха" на странице команды ВКонтакте.





Примечательно, что надписи на майках футболистов первоначально была "We are playing for the world" ("Мы играем за весь мир"). А после путем изменения одной буквы стала иметь совсем другой смысл – "We are praying for the world" ("Мы молимся за весь мир").