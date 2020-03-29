Анатолий Байдачный: «Весь мир смотрит белорусский чемпионат. Сейчас это лучшая реклама лиги»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Анатолий Байдачный считает, что игроки минского «Динамо» и БАТЭ наберут форму и ситуация в чемпионате поменяется.

— Ситуация в чемпионате быстро поменяется?

— Поменяется. Но не могу сказать, насколько быстро. Понятно, что игроки минского «Динамо» и БАТЭ постепенно наберут форму, но вопрос во времени. Когда это произойдет?

— Это случится раньше приостановления чемпионата из-за коронавируса?

— Разговоров о приостановлении нет. Весь мир смотрит белорусский чемпионат. Сейчас это лучшая реклама лиги, – сказал Байдачный.