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Анатолий Байдачный: «Весь мир смотрит белорусский чемпионат. Сейчас это лучшая реклама лиги»

29.03.2020 12:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Анатолий Байдачный считает, что игроки минского «Динамо» и БАТЭ наберут форму и ситуация в чемпионате поменяется.

— Ситуация в чемпионате быстро поменяется?

— Поменяется. Но не могу сказать, насколько быстро. Понятно, что игроки минского «Динамо» и БАТЭ постепенно наберут форму, но вопрос во времени. Когда это произойдет?

— Это случится раньше приостановления чемпионата из-за коронавируса?

— Разговоров о приостановлении нет. Весь мир смотрит белорусский чемпионат. Сейчас это лучшая реклама лиги, – сказал Байдачный.

 
 
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Белорусский специалист Анатолий Байдачный считает, что игроки минского «Динамо» и БАТЭ наберут форму и ситуация в чемпионате поменяется.
 
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