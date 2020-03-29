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Анатолий Байдачный: «Весь мир смотрит белорусский чемпионат. Сейчас это лучшая реклама лиги»
29.03.2020 12:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Анатолий Байдачный считает, что игроки минского «Динамо» и БАТЭ наберут форму и ситуация в чемпионате поменяется.
— Ситуация в чемпионате быстро поменяется?
— Поменяется. Но не могу сказать, насколько быстро. Понятно, что игроки минского «Динамо» и БАТЭ постепенно наберут форму, но вопрос во времени. Когда это произойдет?
— Это случится раньше приостановления чемпионата из-за коронавируса?
— Разговоров о приостановлении нет. Весь мир смотрит белорусский чемпионат. Сейчас это лучшая реклама лиги, – сказал Байдачный.
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Белорусский специалист Анатолий Байдачный считает, что игроки минского «Динамо» и БАТЭ наберут форму и ситуация в чемпионате поменяется.
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