Прогноз курса доллара: кризис работает на американскую валюту

select.by Эти меры впечатляют. Вначале ФРС США снизила ставки по следкам РЕПО до нуля и объявила о нелимитированной покупке активов. Затем конгресс США одобрил пакет помощи экономике на 2 трлн. долларов. А 26 марта глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что ФРС еще не исчерпал все возможности по поддержке экономики, пишет





В связи с этим рынки начали понемногу успокаиваться, меры ФРС дали эффект и доллар подешевел. В частности, курс евро на рынке форекс 27 марта поднялся до 1,114 доллара за евро.





Тем не менее, США ждут серьезные испытания, которые уже начались. В четверг стало известно о росте числе заявок на получение пособия по безработице за неделю более чем в 10 раз — до 3,3 млн. с 282 тыс.





Возможны новые приступы паники на мировом рынке, что будет вызывать укрепление доллара. В частности, Зак Пандл, со-руководитель стратегии по глобальному рынку валют и развивающимся рынкам в Goldman Sachs Group Inc. считает, что в ближайшие пару недель может произойти шок, вызванный внезапной остановкой экономики, что пойдет на пользу доллару против валют развивающихся стран, в первую очередь.





Главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex Марк Чендлер заявил, что ожидает серию ужасных экономических показателей, появление которых приведет к увеличению потоков денежных средств в доллар. Он отметил, что принимаемых сейчас мер денежной и фискальной поддержки недостаточно для удовлетворения спроса на американскую валюту, так как в глобальных кредитных цепочках в долларах номинировано обязательств более чем на 12 трлн. долларов.









В то же время, стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу считает, что в ближайшие месяцы произойдет мощный рост спроса на акции, что ослабит доллар. Он полагает, что худшее на мировых финансовых рынках уже позади, и менеджеры фондов начнут увеличивать долю этих ценных бумаг в своих портфелях. Он прогнозирует приток в акции около 850 млрд. долларов.





Но в ближайшие дни на это вряд ли стоит рассчитывать. Эпидемия коронавируса в США достигнет пика, как считают эксперты, только через 2–3 недели.





Расширяется эпидемия и в Европе. А глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева 27 марта заявила, что экономика США, как и других развитых и развивающихся стран уже находится в состоянии рецессии.



