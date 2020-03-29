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Цитата дня. «Какие еще нужны доказательства, что ДНР и ЛНР фактически аннексированы Россией?»
29.03.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Журналист Андрей Мальгин — о пользе чтения документов на сайте правительства.
— Россия с 00.00 часов 30 марта полностью закрывает свою границу из-за коронавируса по всему ее периметру. За исключением одного отрезка границы — с ДНР и ЛНР. Какие еще нужны доказательства, что эти районы Украины фактически аннексированы Россией? —
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Журналист Андрей Мальгин — о пользе чтения документов на сайте правительства.
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