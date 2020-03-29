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Выборы президента в Польше могут перенести
29.03.2020 13:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Назначенные на май 2020 года президентские выборы в Польше могут перенести на более поздний срок из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
Первый тур президентских выборов был назначен на 10 мая. Однако из-за COVID-19 избирательная кампания остановлена. Многие политики и большинство населения считают, что выборы стоит перенести.
Фото: PAP/Radek Pietruszka via Polskie Radio
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Назначенные на май 2020 года президентские выборы в Польше могут перенести на более поздний срок из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со...
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