На службе в храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл призвал свою паству не ходить в храмы в условиях эпидемии

"Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись", - заявил Кирилл.





Предстоятель РПЦ МП наконец признал, что существует "очень большая угроза эпидемии и даже пандемии страшного вируса", которая может коснуться России. По его словам, россияне еще не осознают в полной мере, что происходит в Италии и других странах, наиболее пострадавших сейчас от коронавирусной инфекции.





"Церковь призывает... принять на себя обязательство строго исполнять все те предписания, которые сегодня предлагаются санитарными властями России... Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить", - подчеркнул первоиерарх РПЦ МП.



