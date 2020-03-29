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На службе в храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл призвал свою паству не ходить в храмы в условиях эпидемии

29.03.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской", - сказал Патриарх Кирилл (Гундяев) 29 марта в своей проповеди после литургии в храме Христа Спасителя, на которую собралось лишь несколько десятков человек.

"Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись", - заявил Кирилл.

Предстоятель РПЦ МП наконец признал, что существует "очень большая угроза эпидемии и даже пандемии страшного вируса", которая может коснуться России. По его словам, россияне еще не осознают в полной мере, что происходит в Италии и других странах, наиболее пострадавших сейчас от коронавирусной инфекции.

"Церковь призывает... принять на себя обязательство строго исполнять все те предписания, которые сегодня предлагаются санитарными властями России... Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить", - подчеркнул первоиерарх РПЦ МП.

При этом Московская патриархии не издает распоряжения ограничить доступ людей в храмы, как это предписывается постановлениями властей ряда регионов РФ, в том числе Москвы. А еще 26 марта Патриарх Кирилл (Гундяев) дал распоряжение Правовому управлению патриархии резко осудить запрет на свободное посещение храмов, изданный властями Санкт-Петербурга, пишет портал Credo.
 
 
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"Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской", - сказал Патриарх Кирилл...
 
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