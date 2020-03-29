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Милиции запретили выезжать и въезжать на Витебщину. В МВД говорят, что это касается всех регионов

29.03.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусским милиционерам запретили въезд на территорию Витебской области, а также выезд из нее. Как минимум несколько сотрудников милиции находятся на карантине. Введены также существенные ограничения на перемещение милиционеров по стране. Такую информацию опубликовал телеграм-канал NEXTA. В МВД заявляют, что ограничения на служебные командировки ввели не только на Витебщине, но и в других регионах Беларуси.

Милиции запретили выезжать и въезжать на Витебщину. В МВД говорят, что это касается всех регионов
Подлинность документа, который разместил телеграм-канал NEXTA, подтверждают источники TUT.BY в милиции — из разных регионов и не связанные между собой.

Они утверждают, что в пятницу, 27 марта, им довели распоряжение министра внутренних дел Юрия Караева, которое исключает посещение Витебской области, а также выезд из нее. При этом, по словам работников милиции, речь идет только про один регион страны — именно Витебскую область.



«Всех сотрудников ознакомили с этим распоряжением министра, милицейскому руководству из Витебской области запретили даже приезжать в Минск на совещания», — сообщил TUT.BY один из собеседников.

«Милиции запретили въезд и выезд из Витебской области. Если карантина из-за коронавируса в стране нет, то почему такие меры?» — спрашивает один из наших читателей.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова прокомментировала TUT.BY:

— В целом по нашему ведомству все командировки по областям рекомендовали исключить. Выезжать за пределы своего региона сотрудники могут в случае самой экстренной необходимости. И на сегодняшний день никто из наших сотрудников в командировки в иные регионы фактически не выезжает. Это делается в эпидемиологических целях: для избежания контактов, профилактики, недопущения вирусных заболеваний.

Ольга Чемоданова уверяет, что это касается деятельности сотрудников милиции по всей стране:

— Этот принцип в равной степени соблюдается как в Витебской, так и в Могилевской, Гродненской и всех других областях.


По поводу того, находятся ли сейчас некоторые сотрудники милиции из Витебской области на карантине из-за коронавируса, официальный представитель МВД отметила:

— Да, в Витебском регионе есть сотрудники, которые могут подозреваться в заболевании. Они находятся на обследовании. Но это не говорит о том, что у них коронавирус и что из-за этого мы ограничили въезд и выезд в область. В первую очередь это эпидемиологическая составляющая.

— Сотрудники, которые находятся под подозрением, сдавали тесты на наличие коронавирусной инфекции?

— Конечно, они выполняют все мероприятия, которые предлагают [медики]. Но сейчас неважно, кто эти люди — милиционеры или представители другой социальной службы. Самая главная цель сейчас для всех — выполнение профи тических мероприятий, которые рекомендует Минздрав.

Cо вчерашнего дня в соцсетях гуляет информация о вспышке пневмоний в Витебске, которую люди естественно связывают с коронавирусом, но Минздрав упорно молчит - не подтверждает и не опровергает эти сообщения.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Белорусским милиционерам запретили въезд на территорию Витебской области, а также выезд из нее. Как минимум несколько сотрудников милиции находятся на карантине....
 
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