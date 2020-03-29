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Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

29.03.2020 17:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На сайте Министерства иностранных дел появился раздел для белорусов, которые нуждаются в помощи для возвращения на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

На сайте МИД Беларуси появился раздел для граждан, которым нужна помощь при возвращении на родину

Между тем, власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране. Количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше 3 000. По последним данным, в Китае с начала вспышки COVID-19 было зарегистрировано более 80 тысяч случаев заражения, 75,5 тысячи пациентов выздоровели.

Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

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На сайте Министерства иностранных дел появился раздел для белорусов, которые нуждаются в помощи для возвращения на родину, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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