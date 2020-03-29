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Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране
29.03.2020 17:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
На сайте Министерства иностранных дел появился
Между тем, власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране. Количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше 3 000. По последним данным, в Китае с начала вспышки COVID-19 было зарегистрировано более 80 тысяч случаев заражения, 75,5 тысячи пациентов выздоровели.
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