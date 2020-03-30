Женский Суперкубок Беларуси по футболу достался «Минску»

"Белсат" . Беларусь и Никарагуа. Что сейчас нас объединяет? Не каждый сразу ответит на вопрос. Однако именно в этих странах, несмотря на пандемию коронавируса, продолжается футбольное первенство, передает





Сегодня за почетный трофей боролись семикратный чемпион Беларуси клуб «Минск» и серебряный призер прошлогоднего первенства «Звезда-БГУ». В итоге обладателем Суперкубка страны стал «Минск», разгромивший соперника со счетом 5: 0.





А в мужском футбольном чемпионате вообще какие-то неожиданности. БАТЭ и минское «Динамо» уступили в своих первых двух матчах и остаются на дне таблицы. Лидируют сенсационно «Минск» и «Энергетик-БГУ». Вот так.



