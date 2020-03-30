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Женский Суперкубок Беларуси по футболу достался «Минску»

30.03.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В нынешней ситуации футбол на живо – уже интересно, а если в него играют еще и девушки, то это добавляет своеобразного шарма. Матч за Суперкубок Беларуси прошел сегодня в нашей столице, где столичный клуб «Минск» встречался со «Звездой-БГУ». Именно последние боролись за трофей, ведь еще одна команда чемпионата – «Ислочь» – была ликвидирована и канула в лету. Непосредственно на месте событий работал наш спортивный обозреватель Дмитрий Суханович.

Беларусь и Никарагуа. Что сейчас нас объединяет? Не каждый сразу ответит на вопрос. Однако именно в этих странах, несмотря на пандемию коронавируса, продолжается футбольное первенство, передает "Белсат".

Сегодня за почетный трофей боролись семикратный чемпион Беларуси клуб «Минск» и серебряный призер прошлогоднего первенства «Звезда-БГУ». В итоге обладателем Суперкубка страны стал «Минск», разгромивший соперника со счетом 5: 0.

А в мужском футбольном чемпионате вообще какие-то неожиданности. БАТЭ и минское «Динамо» уступили в своих первых двух матчах и остаются на дне таблицы. Лидируют сенсационно «Минск» и «Энергетик-БГУ». Вот так.
 
Теги: Минск
 
 
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В нынешней ситуации футбол на живо – уже интересно, а если в него играют еще и девушки, то это добавляет своеобразного шарма. Матч за Суперкубок Беларуси прошел...
 
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