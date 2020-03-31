Белорус создает инвестфонд на $100 млн, который будет спасать бизнесы от разорения

Источник материала: Myfin

Фото: Алексей Матюшков

Кто это?

Виталий – не особо публичный человек. Но в нашей стране большинство людей знает его детище – сеть розничных магазинов фиксированных цен «Три цены». Также он является сооснователем компании профессиональной эксплуатации недвижимости «Аталиан», клининговой компании «Овира» и нескольких IT-компаний, работающих на западных рынках.

Сейчас Виталий нашел деньги под новый проект – инвестиционную компанию Sokol Capital, которая должна будет заняться поддержкой белорусского бизнеса.

Не все делается ради денег

– Одну из компаний, которой я управлял, мы продали европейским партнерам. В итоге я имею пул контактов с европейским бизнесом, у которого есть интересный принцип: не все делается ради денег.

На мой взгляд, у любого бизнеса есть четыре цели, ради которых он работает: финансовая (прибыль, доля на рынке, выручка), клиентоориентированность, вовлеченность персонала. Плюс четвертое уже от меня – экологический фактор. Т.е. сейчас каждая моя компания при принятии решений должна учитывать и фактор экологии.

Европейские бизнесмены говорят: «Надо улучшать не только свою жизнь, но и жизнь других людей. Начни с себя и ближнего круга, постепенно расширяя ареал влияния».

С этой мыслью я пришел к идее создания фонда поддержки белорусского бизнеса.

У Беларуси две проблемы

– Я очень долго занимаюсь бизнесом в сфере обслуживания людей. Начинал, как и многие, с малого, но сейчас в прямом подчинении у меня уже более тысячи человек.

Мне довелось в свое время позаниматься менторством, после чего я сделал для себя несколько выводов. В Беларуси все очень плохо по двум направлениям: диджитал и финансовая грамотность.

К сожалению, большинство людей приходит в бизнес-акселераторы с совсем малой целью – личный доход. Вторая цель – самореализация. И только третья – создать бизнес, который будет работать сам. Для меня третья позиция принципиальна. Я хочу делать компании, которые будут работать без личного участия фаундера.

У европейцев для этого финансируются три основных вектора развития: энергоэффективность, чистые продукты питания и жилье с «правильной» урбанистикой.

Нынешняя волна смоет всех слабых

– Чем больше людей станут предпринимателями, тем лучше. Они ничего не просят, а все делают сами. По моему опыту, сделать из инженера самостоятельного человека можно за 4 года. Через четыре года общество получает человека, который понимает, что такое доходы-расходы и как не облажаться.

Нынешняя волна смоет всех слабых. Если бы меня 20-летнего так накрыло, я бы возвращался на рынок лет 7-10, раздавая все долги и закрывая кредиты. Я этого не могу допустить. Я хочу, чтобы в нашей стране было как можно больше предпринимателей.

От кризиса уже не сбежишь – границы закрыты

– Ситуация сейчас уникальна тем, что раньше ты физически мог в случае проблем собраться и уехать в другую страну, а теперь этот путь закрыт. Даже для белорусской “элиты” – айтишников.

Они легко могут выкинуть на рынок 3000 джуниоров, которые привыкли получать свои $500 со старта. Но теперь рынок им скажет: извините, но нет. Неизвестно даже, будут ли давать $200, так как заказов может не быть вовсе, и компании предложат в лучшем случае неоплачиваемую стажировку для всех новичков.

Ты можешь продать свои знания здесь и сейчас за копейки или попытаться сделать это удаленно за более приемлемые деньги.

Людей 40+ выбросит за борт первыми

– А что делать людям 40+, которые с диджитализацией не очень дружат? Их выбрасывают за борт одними из первых. Про людей 50+ я даже не говорю. Для меня сегодняшний средний работник 50+ – это человек, ничего не знающий о цифровом мире, но с сильными коммуникативными навыками в офлайне. Жил-был такой человек, работал на заводе, но во время нового кризиса его выставляют на улицу. Что ему делать?

А тут еще коронавирус, который, судя по статистике, особенно влияет на эту возрастную группу.

Если релевантный опыт таких людей транслировать молодежи, то они тоже смогут заработать какие-то средства. Их главное преимущество – софтскилы плюс фундаментальные знания и классическое образование.

В Минске – все грустно, в регионах – затишье

– Судя по продажам, розничный бизнес ведет себя по-разному. Панике больше всего подвергаются там, где больше людей и более высокий уровень информационного шума. Поэтому первое место по падению оборота – Минск. Вся периферия относится к коронавирусу как к столичному баловству и продолжает жить как ни в чем не бывало.

Но питать иллюзий не нужно. Рано или поздно накроет и их. Просто осознание происходящего наступит уже тогда, когда заболеют соседи или родственники.

Сокращения будут, это неизбежные законы рынка

– Давайте по-честному. Я – предприниматель, и для меня люди в бизнесе – это переменные издержки на единицу продукции. Соответственно, если будет продаваться меньше единиц продукции по любой причине: из-за коронавируса, падения курсов или просто не сложилось, то увольнения будут неизбежны.

В рознице все просто: ты сначала сокращаешь персонал, а потом сокращаешь торговые площади – вплоть до закрытия самой точки.

В целом эти сокращения могут достигнуть 30% от всего персонала при такой скорости падения рынков и спроса. Но задача социально ответственных руководителей – найти такие решения, чтобы суметь сохранить и обезопасить своих сотрудников.

Почему мы не перешли на удаленку раньше?

– Но я заметил другую интересную вещь. Сейчас все максимально перевели офисы на удаленную работу. И у меня возник вопрос: почему я раньше этого не делал?

Что по сути изменилось в работе? Ничего. Люди, которые работают в компании уже года полтора-два, хорошо друг друга понимают. Они способны координироваться в онлайне так же эффективно, как и в офлайне. Новичкам нужен условный онборд – к примеру, коворкинг.

Если взять бизнес, где большую часть сотрудников можно перевести на удаленку, то примерно 40 часов в месяц ты должен обеспечить им офлайн-встреч. Не 165, как сейчас у большинства компаний, а 40. Эти часы ты обеспечиваешь в коворкинге, а 125 часов отправляешь работать из дома.

Сейчас я считаю это все и удивляюсь, где был раньше. Не хватало смелости покинуть зону комфорта.

В фонд готовы зайти европейские деньги

Расскажите про ожидания от будущего фонда Sokol Capital. Сколько средств будет под управлением, на что могут рассчитывать инвесторы?

– Источников денег может быть два: европейские деньги и белорусские.

Белорусские участники. По моему опыту, средняя сумма инвестиций бизнес-ангела в нашей стране $10-20 тыс. Реальных инвесторов из них человек 30-40. Грубо говоря, на белорусских участников придется примерно $0,5 млн.

Что касается европейских денег, то там есть очень интересные варианты. Сейчас уже есть предварительная договоренность о намерениях об инвестициях в фонд не менее $100 млн. Единственная проблема для европейских денег – наши банки.

У европейцев есть четкие условия: мы выделяем 100 млн под инвестиционный договор на отдельный инвестиционный счет в белорусском банке. И деньги можно будет с него расходовать только на инвестиционные цели, никаких перечислений на расчетный счет.

Открыты для идей и партнеров

Основная задача фонда – создание активов. Это структурные проекты в областях, которые я называл выше. На выходе мы хотим иметь доходный актив, который генерирует прибыль с условием, что амортизацию можно будет растягивать на длинный период времени. Не 5-7 лет как обычно, а 10-20

Фонд Sokol Capital уже начал прием заявок от белорусских бизнесменов с интересными проектами и идеями. Самые перспективные из них будут профинансированы. Также ведутся переговоры с несколькими белорусскими банками об условиях партнерства с фондом.

Окончательное решение о том, с каким банком будет работать фонд, еще не принято, и Виталий открыт к предложениям.