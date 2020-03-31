RSF: Белорусский журналист арестован за критику президентского подхода к Covid-19

Источник материала: Ежедневник

Международная организация "Репортеры без границ" опубликовала материал о деле Сергея Сацука. Журналистское сообщество призывает к немедленному освобождению редактора "Ежедневника".

Репортеры без границ призывают немедленно освободить редактора белорусского новостного сайта, которому грозит 10 лет тюрьмы по обвинению в коррупции после критики легкомысленного подхода президента к эпидемии Covid-19. Белорусское правительство пытается запугать независимые средства массовой информации, пишет RSF .

Сергей Сацук, редактор «Ежедневника», онлайн-издания, которое известно своими исследовательскими репортажами о системе здравоохранения страны, был арестован 25 марта по обвинению в получении взятки, что предполагает 10 лет заключения в тюрьме.

Его арест произошел через 3 дня после публикации редакторской колонки под заголовком «Кто сеет панику вокруг коронавируса, президент или сайты и каналы?» , в которой он выразил сомнение в официальных цифрах по количеству зараженных Covid-19 в стране и критиковал указ президента Лукашенко разобраться со средствами массовой информации, которые освещают эпидемию.

Со времени ареста Сергея Сацука «Ежедневник» перестал публиковать текущие новости, а освещает только этот случай.

Через день после его ареста сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыск в офисе издания и изъяли док. Как минимум 3 его журналиста и бухгалтер были допрошены как свидетели. В конце концов в доме Сацука и его соседей были произведены обыски 27 марта.

"Этот арест является предупреждением для средств массовой информации, которые ставят под сомнение политику правительства Беларуси в области здравоохранения, - сказал Жан Кавельер, глава RSF по восточной Европе и Центральной Азии. - Мы требуем немедленного освобождения Сергея Сацука и снятия всех обвинения против него. Такая криминализация журналистики в Беларуси создает неприемлемую атмосферу самоцензуры".

В августе 2019 года Сацук опубликовал разоблачение огромной системы коррупции, основанной на закупке фармацевтических средств за границей по завышенным ценам. Некоторые высокие чиновники Министерства здравоохранения были арестованы в результате его расследований. Но в тоже время прогосударственные медиа, такие как Советская Белоруссия и телеканал Беларусь-1 обвинили его в получении взяток и освещении истории в предвзятом ключе.

Сергей Сацук ожидал репрессий и несколько месяцев назад отправил письмо в Европейское радио для Беларуси, независимую радиостанцию, основанную в Польше, прося опубликовать письмо в случае его ареста.

Сацукук заявил в письме о том, что вскоре после его публикации от 2019 года о ценах в системе сдачи крови в Беларуси ему нанес визит представитель фармацевтического бизнеса, который сказал, что жизнь и свобода имеют маленькое значение в Беларуси.

Беларусь находится на 153 месте из 180 стран в Индексе свободы мировой прессы по версии Репортеров без границ.