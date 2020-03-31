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Стивен Фрай вчера написал твит о Лукашенко. Вот как отреагировали иностранцы и беларусы

31.03.2020 15:29 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Британский актер и писатель Стивен Фрай 30 марта написал в своем Twitter про Беларусь. Это был ответ на твит Натальи Коляды, директора «Беларуского свободного театра». Наталья написала на английском: «То, что они называют #Coronavirus, – это не вирус, а психоз», – говорит Лукашенко, беларуский диктатор, в то время как все больницы исчерпывают свои возможности. Количество людей с «пневмонией» поражает. Массовая дезинформация, как это было во время Чернобыля, происходит прямо сейчас».

Фрай – внезапно – ответил. Вот перевод его твита: «Невероятные злодеяния Лукашенко давно игнорируются правительством, которое должно всё понимать. Но это новый уровень лжи, террора и бесчеловечности. Беларусь по-настоящему страдает». 

Реакция иностранцев разделилась на три типа: одни говорили, что Фрай абсолютно прав и искренне сожалели беларусам. Вторые сравнивали Лукашенко с Трампом и Путиным, и предлагали всех троих президентов отправить куда-нибудь на необитаемый остров. Ну, а третьи просто благодарили Фрая. Ну, и без шуток в духе «ха-ха, я умру в Беларуси» не обошлось. 

Реакция иностранцев 

 


«Спасибо! Вы сделали для Беларуси больше, чем любой чиновник. Знаменитые люди во всем мире должны говорить об этой безумной ситуации. Миллионы людей в опасности». 

 

«Немного водки и сауна – и всё будет хорошо. Интересно посмотреть на их цифры по зараженным – они до сих пор очень маленькие». 


«Разве мы не можем поместить Лукашенко, Путина и Трампа на пустой остров и позволить им избивать друг друга? Желательно, под камерами». 
 


«Ему нужен небольшой урок, который премьер-министр получил несколько дней назад. Дополнительная доза». Речь о Борисе Джонсоне, у которого подтвердили диагноз коронавируса.

 

 


«Беларусь – единственная европейская страна, которая вышла из Европейской конвенции о правах человека. Некоторые из наших политиков, похоже, стремятся пойти по его стопам».

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