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Стивен Фрай вчера написал твит о Лукашенко. Вот как отреагировали иностранцы и беларусы
31.03.2020 15:29 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Британский актер и писатель Стивен Фрай 30 марта
Фрай – внезапно – ответил. Вот перевод его твита: «Невероятные злодеяния Лукашенко давно игнорируются правительством, которое должно всё понимать. Но это новый уровень лжи, террора и бесчеловечности. Беларусь по-настоящему страдает».
Реакция иностранцев разделилась на три типа: одни говорили, что Фрай абсолютно прав и искренне сожалели беларусам. Вторые сравнивали Лукашенко с Трампом и Путиным, и предлагали всех троих президентов отправить куда-нибудь на необитаемый остров. Ну, а третьи просто благодарили Фрая. Ну, и без шуток в духе «ха-ха, я умру в Беларуси» не обошлось.
Реакция иностранцев
«Немного водки и сауна – и всё будет хорошо. Интересно посмотреть на их цифры по зараженным – они до сих пор очень маленькие».
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