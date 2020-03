Стивен Фрай вчера написал твит о Лукашенко. Вот как отреагировали иностранцы и беларусы

Источник материала: KYKY

Британский актер и писатель Стивен Фрай 30 марта написал в своем Twitter про Беларусь. Это был ответ на твит Натальи Коляды, директора «Беларуского свободного театра». Наталья написала на английском: «То, что они называют #Coronavirus, – это не вирус, а психоз», – говорит Лукашенко, беларуский диктатор, в то время как все больницы исчерпывают свои возможности. Количество людей с «пневмонией» поражает. Массовая дезинформация, как это было во время Чернобыля, происходит прямо сейчас».

Фрай – внезапно – ответил. Вот перевод его твита: «Невероятные злодеяния Лукашенко давно игнорируются правительством, которое должно всё понимать. Но это новый уровень лжи, террора и бесчеловечности. Беларусь по-настоящему страдает».

The unspeakable wickedness of Lukashenko has long been ignored or sidelined by governments that should know better, but this is a new order of lying, terror and inhumanity. Belarus is really suffering… https://t.co/3jRBnYVtuk — Stephen Fry (@stephenfry) March 30, 2020

Реакция иностранцев разделилась на три типа: одни говорили, что Фрай абсолютно прав и искренне сожалели беларусам. Вторые сравнивали Лукашенко с Трампом и Путиным, и предлагали всех троих президентов отправить куда-нибудь на необитаемый остров. Ну, а третьи просто благодарили Фрая. Ну, и без шуток в духе «ха-ха, я умру в Беларуси» не обошлось.

26 years in office. — Brian Sack (@brian_sack) March 30, 2020

Thank you! You literally did more for Belarus than any official. More famous people around the world should talk about this crazy situation. Millions of people are in danger. — Джорах Изандалов (@valeraorolin) March 30, 2020



«Спасибо! Вы сделали для Беларуси больше, чем любой чиновник. Знаменитые люди во всем мире должны говорить об этой безумной ситуации. Миллионы людей в опасности».

Plenty vodka and a sauna and you’ll be fine , be interesting to watch their infection figures they have very few so far — Herewego10inarow (@JanKubis) March 30, 2020

«Немного водки и сауна – и всё будет хорошо. Интересно посмотреть на их цифры по зараженным – они до сих пор очень маленькие».

Couldn’t we put Lukashenko , Putin and Trump on an empty island somewhere and let them beat each other to a pulp? Preferably with cameras present — gail nope (@vella111) March 30, 2020



«Разве мы не можем поместить Лукашенко, Путина и Трампа на пустой остров и позволить им избивать друг друга? Желательно, под камерами».



He needs a bit of the lesson the PM received a few days ago. Extra dosis... — anaorsatti2 (@exitforum) March 30, 2020



«Ему нужен небольшой урок, который премьер-министр получил несколько дней назад. Дополнительная доза». Речь о Борисе Джонсоне, у которого подтвердили диагноз коронавируса.

Let's hope he gets it himself — Nita collins (@lion_witch) March 30, 2020

And the people will suffer from the ignorance of their leaders..So sad. — Steve Clark (@steveclark48) March 30, 2020

Belarus is the only European country to have withdrawn from the the European Convention on Human Rights. Some of our politicians seem to aspire to follow in its footsteps. — moray-equal-opps (@EqualMoray) March 30, 2020



«Беларусь – единственная европейская страна, которая вышла из Европейской конвенции о правах человека. Некоторые из наших политиков, похоже, стремятся пойти по его стопам».