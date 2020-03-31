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Король Таиланда взял в изоляцию 20 подруг
31.03.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х решил самоизолироваться, чтобы избежать заражения коронавирусом. Для этого он выбрал роскошный отель за границей и взял с собой 20 женщин. Об этом пишет издание Daily Mirror.
По сообщениям немецких СМИ, 67-летний монарх оплатил все номера четырехзвездочного немецкого отеля Grand Hotel Sonnenbichl и заселился туда вместе с десятками подруг.
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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х решил самоизолироваться, чтобы избежать заражения коронавирусом. Для этого он выбрал роскошный отель за границей и...
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