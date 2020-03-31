Давыдько: нужен оперативный интернет-ресурс о коронавирусе в Беларуси

Встреча постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ, состоялась в среду, ее темой стало получение гражданами полной и достоверной информации о ситуации с коронавирусом в Беларуси.





"Мы, конечно, обсуждали не коронавирус, не факт пандемии, а СМИ и фейки, ответственность за недобросовестную и недостоверную информацию. Как исполняется закон о СМИ в части ответственности за это, все ли осведомлены, и как работает Министерство информации как основной гарант соблюдения законодательства в этой сфере, почему допускаются фейки и слухи", ― говорит Давыдько.





Sputnik. Второй важной темой обсуждения стала некоторая неудовлетворенность граждан в той информации, которую они получают о ситуации с коронавирусом в стране, отметил собеседник





"Депутаты, которые работают в округах по всей стране, легкий опрос их говорит о том, что люди почему-то неудовлетворены количеством и качеством информации касательно этой общей проблемы, в связи с чем возникло недоверие. Кому-то кажется, что кто-то что-то скрывает", ― добавил Давыдько.





Чтобы обезопасить граждан от недостоверной информации, слухов и домыслов, депутаты пришли к выводу о том, что необходимо создать оперативный интернет-ресурс с картой заболеваемости коронавирусом, оперативно обновляемым количеством заболевших, сведениями о том, как протекает лечение. По словам собеседника, такой ресурс может стать и профилактическим средством, чтобы люди не повторяли ошибки других в профилактике и лечении, а также гарантом от лишних слухов, домыслов, паники и недоверия власти, считает Давыдько.





Глава парламентской комиссии прокомментировал также ограниченное присутствие журналистов на состоявшейся встрече, уточнив, что это был "абсолютно рабочий момент".





"Нам хотелось докопаться до сути, что происходит , поэтому на встречу с парламентариями был приглашен председатель союза журналистов Андрей Кривошеев и министр информации Александр Карлюкевич", ― сказал Давыдько.



