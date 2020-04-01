Из Беларуси запретят вывозить гречку, чеснок и репчатый лук. Эти ограничения ввели и другие страны ЕАЭС

FINANCE.TUT.BY Временный запрет на вывоз из стран Евразийского экономического союза введут на репчатый лук, чеснок, репу, рожь, рис, гречиху, просо, крупу, муку грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника. Их вывоз запрещается на период до 30 июня, пишет





Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте Евразийской экономической комиссии.





Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки, поясняют в ЕЭК.





Ажиотажный спрос на крупы, в том числе на гречку, в Беларуси в марте возник на фоне ситуации с коронавирусом. В одной из торговых сетей 21 марта рассказывали, что самый большой спрос — на гречку, рис, макароны, растительное масло. «Некоторые закупаются заморозкой, курицей, мясом. Многие берут впрок чай, кофе. „Хапун“ продолжается уже несколько дней, только товары на полки выкладывать успеваем. Но пока дефицита нет, как и роста цен на то, что закупалось раньше. Новые поступления товара немного дороже, это из-за роста курсов валют . Но слегка подорожает только импорт», — отмечал один из ритейлеров.





Ранее в Беларуси были сложности с поставками риса и гречки из России. Причина — соседи запретили экспорт круп, но позже отменили это решение.