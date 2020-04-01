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Из Беларуси запретят вывозить гречку, чеснок и репчатый лук. Эти ограничения ввели и другие страны ЕАЭС
01.04.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Страны ЕАЭС, в который входит и Беларусь, договорились установить временный запрет на вывоз с территории союза отдельных видов продовольственных товаров. Об этом сообщается на
Временный запрет на вывоз из стран Евразийского экономического союза введут на репчатый лук, чеснок, репу, рожь, рис, гречиху, просо, крупу, муку грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника. Их вывоз запрещается на период до 30 июня, пишет
Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте Евразийской экономической комиссии.
Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки, поясняют в ЕЭК.
Ажиотажный спрос на крупы, в том числе на гречку, в Беларуси в марте возник на фоне ситуации с коронавирусом. В одной из торговых сетей 21 марта рассказывали, что самый большой спрос — на гречку, рис, макароны, растительное масло. «Некоторые закупаются заморозкой, курицей, мясом. Многие берут впрок чай, кофе. „Хапун“ продолжается уже несколько дней, только товары на полки выкладывать успеваем. Но пока дефицита нет, как и роста цен на то, что закупалось раньше. Новые поступления товара немного дороже, это из-за роста курсов валют. Но слегка подорожает только импорт», — отмечал один из ритейлеров.
Ранее в Беларуси были сложности с поставками риса и гречки из России. Причина — соседи запретили экспорт круп, но позже отменили это решение.
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Из Беларуси запретят вывозить гречку, чеснок и репчатый лук. Эти ограничения ввели и другие страны ЕАЭС
Страны ЕАЭС, в который входит и Беларусь, договорились установить временный запрет на вывоз с территории союза отдельных видов продовольственных товаров. Об этом...
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