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Детские команды РЦОР-БГУ по футболу отправилены на каникулы, а тренеры – в отпуск

02.04.2020 11:36 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По информации Tribuna.com, детские команды РЦОР-БГУ по футболу отправили на каникулы, а тренеры написали заявления на отпуск.

Сейчас на базе комплекса по улице Семашко тренируются только взрослые команды «Энергетик-БГУ» и «Зорка-БДУ».

Возможной причиной каникул у детских групп стало нахождение в больнице одного из футболистов РЦОР-БГУ 2003 г.р.

Напомним, пресс-служба Министерства здравоохранения сообщала, что в Беларуси на 1 апреля проведено более 32 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. За последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек. 2 человека погибло.

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По информации Tribuna.com, детские команды РЦОР-БГУ по футболу отправили на каникулы, а тренеры написали заявления.
 
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