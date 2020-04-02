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«Идеальная среда для коронавируса»: как эпидемия захватывает авианосцы и подлодки

02.04.2020 11:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вспышки коронавируса обнаружились сразу на нескольких боевых кораблях в разных частях земного шара. Эксперты и отставные моряки предупреждают, что подлодки и авианосцы могут теперь оперативно перевозить по всему миру не только ядерный заряд, но и эпидемию.


Фото: Reuters

Подлодка нидерландского флота «Дольфейн» досрочно прекращает боевое дежурство в Северном море и возвращается на базу из-за вспышки эпидемии коронавируса. У восьми из 58 членов экипажа субмарины уже официально подтвердился диагноз Covid-19. Помимо этого у нескольких моряков начинает проявляться кашель и повышенная температура тела.

Еще более драматично развиваются события на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». Во вторник в прессу попал рапорт капитана корабля, адресованный минобороны США.

«Мы не на войне. Моряки не должны погибать. Если мы не предпримем действия сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем главном достоянии — наших моряках», — написал капитан Бретт Крозьер в рапорте.

Подача такого рапорта командованию — редкий и неожиданный шаг со стороны капитана авианосца. Но в документе офицер поясняет, что подтолкнуло его к такому решению.

«Снятие большей части экипажа с борта атомного авианосца США в то время, как корабль находится на дежурстве, а также изоляция людей на две недели может показаться чрезвычайной мерой… Но это необходимый риск, — написал Крозьер. — Держать на борту „Теодора Рузвельта“ более 4000 человек в нынешних обстоятельствах — это ненужный риск, который подрывает веру моряков, о которых нам предписано заботиться».

Авианосец бросил якорь на острове Гуам в Тихом океане (остров находился во владении США) на прошлой неделе после того, как у 25 членов экипажа подтвердился диагноз Covid-19.

Заболевших сняли с борта, но изолировать тех, кто с ними контактировал, было практически невозможно.

«Рузвельт» — это 18-палубная громада, размером с несколько футбольных полей. Моряки могут жить в одной части корабля, а работать — совсем в другой. Для этого они постоянно перемещаются по узким коридорам и взбираются к нужным отсекам по крутым лестницам, хватаясь за поручни. Офицеры и матросы едят в огромных общих столовых, сидя вплотную друг к другу.

Более того, личные каюты есть только у капитана корабля и его старшего помощника. Офицеры обычно живут по двое, а матросы и старшины — в кубриках по шесть, 12 или по 24 человека. Если в таком кубрике окажется хоть один заболевший — скорость распространения инфекции на корабле оказывается в разы выше, чем на суше.

Сколько моряков «Рузвельта» больны коронавирусом сейчас — уже закрытая информация. В ВМС США отказались сообщать точные цифры. Источники газеты San Francisco Chronicle, журналисты которой первыми сообщили о проблемах на авианосце, говорят о 100 заболевших. Источники Си-эн-эн и Си-би-эс говорят о 70 заболевших. Если эти цифры верны, получается, что за неделю число заболевших на борту «Рузвельта» подскочило в четыре раза.

«Распространение болезни продолжается и ускоряется» — говорится в рапорте капитана авианосца.

Однако в ВМС США подчеркивают, что заболевшие моряки пока не нуждаются в медицинской помощи — никто из них не госпитализирован и ни один не находится в критическом состоянии.

Капитан «Рузвельта» Крозьер предлагает эвакуировать большую часть экипажа, оставив на борту лишь 10% личного состава. По мнению офицера, эти 40−50 человек смогут поддерживать работу атомного реактора на корабле, провести дезинфекцию и обеспечить безопасность авианосца в случае ЧП.

В среду ВМС США отчитались о снятии с борта 1000 членов экипажа «Рузвельта». Проблема в том, что и остров Гуам довольно густо заселен. И если при изоляции моряков будут допущены оплошности, это может вызвать вспышку коронавируса уже на всем острове.

ВМС США планируют разместить заболевших на территории своих военных баз, а также в нескольких отелях Гуама. К четвергу на остров должны прибыть около 40 специалистов третьего батальона медицинской службы морской пехоты США.

Плавучий рассадник эпидемии?

По данным источников Си-эн-эн в минобороны США, вспышка коронавируса произошла и на другом американском авианосце — корабле «Рональд Рейган». Телеканал сообщает, что диагноз подтвердился уже «у группы моряков».

Каждый авианосец США имеет небольшой, но отлично оснащенный медицинский блок, в котором можно проводить даже сложные хирургические операции. Но вот в борьбе с эпидемией на борту такой лазарет практически бессилен. В замкнутых помещениях с искусственной вентиляцией — а таких отсеков на авианосцах и подлодках большинство — вирусы разносятся стремительно.

Как пояснил Би-би-си отставной моряк, ранее служивший на одном из авианосцев США, у каждого корабля есть инструкция, в которой оговариваются предельно допустимое количество заболевших членов экипажа на борту и порядок действий в экстренных ситуациях. Там же есть указания, когда можно приостановить учебный поход, а когда — боевое дежурство. В случае временного снятия с боевого дежурства из-за вспышки какого-либо заболевания авианосец должен прибыть в ближайший американский или союзный порт для дезинфекции.

«Военно-морские корабли — идеальная среда для распространения коронавируса», — считает отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.

В интервью San Francisco Chronicle офицер заявил, что следует ожидать новых вспышек эпидемии на флоте.

«Проблемы будут только усугубляться. Вы не можете просто взять, пришвартовать корабль и отправить всех в изоляцию на берег. Ведь на борту — тонны оружия, оборудование на миллиарды долларов и пожароопасные элементы и ядерные реакторы», — отмечает отставной адмирал.

Ольга Ившина
Би-би-си

 
 
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Вспышки коронавируса обнаружились сразу на нескольких боевых кораблях в разных частях земного шара. Эксперты и отставные моряки предупреждают, что подлодки и...
 
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