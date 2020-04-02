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Минчане придумали, как спасти арт-площадки от пандемии: вы можете помочь им, потратив копейки

02.04.2020 13:14 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пандемия не особенно интересуется, что о ней думают, – она продолжает расти, а страдают все. Чтобы уберечь арт-площадки Минска, которые также рискуют не пережить кризис из-за коронавируса, беларусы придумали акцию – #АртПроездной – и запустили сбор денег на фандрайзинговой платформе MolaMola. По этой схеме спасти (или хотя бы попытаться) арт-сообщество просто, а затраты едва ощутимы: организаторы призывают переводить любимым культурным местам города сумму, примерно равную оплате проезда в общественном транспорте.

#АртПроездной – это беларуская адаптация общемировой кампании #CULTURECOMMUTE, которая побуждает находящихся на самоизоляции людей делать онлайн-перевод для вынужденно закрывшихся культурных организаций. Размер транзакции – сумма, которая в среднем уходит на проезд. То есть институциям как бы жертвуется «проездной».

«Да, у нас нет красивой истории государственной поддержки независимого культурного сектора, как у Германии, но мы уверены, что у беларуской современной культуры есть люди, которые ценят труд местного арт-сообщества и готовы помочь в трудную минуту. Друзья, поддержите нас и наших коллег! Только от нас с вами зависит наше настоящее и будущее беларуской культуры. Как бы пафосно это ни звучало, это наша реальность», – говорят авторы инициативы.

К акции #АртПроездной присоединились Оk16, «Другi паверх, культурный центр «Корпус», «Арт-Cядзiба», галерэя сучаснага мастацтва «Ў», «Другi паверх» и так далее. Всех участников смотрите по ссылке, а если хотите подключиться к кампании и отправить кому-нибудь свою сумму, то по ней же выбирайте площадку для донатов.

 
Теги: Минск
 
 
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Пандемия не особенно интересуется, что о ней думают, – она продолжает расти, а страдают все. Чтобы уберечь арт-площадки Минска, которые также рискуют не пережить...
 
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