Минчане придумали, как спасти арт-площадки от пандемии: вы можете помочь им, потратив копейки

Источник материала: KYKY

Пандемия не особенно интересуется, что о ней думают, – она продолжает расти, а страдают все. Чтобы уберечь арт-площадки Минска, которые также рискуют не пережить кризис из-за коронавируса, беларусы придумали акцию – #АртПроездной – и запустили сбор денег на фандрайзинговой платформе MolaMola. По этой схеме спасти (или хотя бы попытаться) арт-сообщество просто, а затраты едва ощутимы: организаторы призывают переводить любимым культурным местам города сумму, примерно равную оплате проезда в общественном транспорте.

#АртПроездной – это беларуская адаптация общемировой кампании #CULTURECOMMUTE, которая побуждает находящихся на самоизоляции людей делать онлайн-перевод для вынужденно закрывшихся культурных организаций. Размер транзакции – сумма, которая в среднем уходит на проезд. То есть институциям как бы жертвуется «проездной».

«Да, у нас нет красивой истории государственной поддержки независимого культурного сектора, как у Германии, но мы уверены, что у беларуской современной культуры есть люди, которые ценят труд местного арт-сообщества и готовы помочь в трудную минуту. Друзья, поддержите нас и наших коллег! Только от нас с вами зависит наше настоящее и будущее беларуской культуры. Как бы пафосно это ни звучало, это наша реальность», – говорят авторы инициативы.

К акции #АртПроездной присоединились Оk16, «Другi паверх, культурный центр «Корпус», «Арт-Cядзiба», галерэя сучаснага мастацтва «Ў», «Другi паверх» и так далее. Всех участников смотрите по ссылке , а если хотите подключиться к кампании и отправить кому-нибудь свою сумму, то по ней же выбирайте площадку для донатов.