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«После победы в Дохе я просто рыдала». Соболенко - про потерю отца, остановку сезона и Турсунова

02.04.2020 14:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, еще будучи в Индиан-Уэллсе, где в марте готовилась сыграть на турнире, дала интервью на английском языке для подкаста The Racquet Magazine. В нем Арина высказала мнение о приостановке теннисного сезона из-за коронавируса, рассказала о возобновлении сотрудничества с тренером Дмитрием Турсуновым и роли в ее жизни отца — его не стало в декабре. SPORT.TUT.BY перевел интервью, приводим его полностью.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Я не думаю, что это так опасно, как рассказывают о проблеме»

— Арина, что ты думаешь об отмене соревнований в Индиан-Уэллсе?

— Я, конечно, была разочарована, когда объявили, что мы не будем играть в Индиан-Уэллсе. Я чувствовала… Ну, знаете, почему бы не дать нам сыграть без зрителей, ведь сезон идет. В любом случае они решат эту проблему [с коронавирусом]. Конечно, они (руководители WTA. — Прим. TUT.BY) заботятся о нашем здоровье, но я не думаю, что это так опасно, как рассказывают о проблеме.

— Вероятно, что ты не будешь играть следующие шесть недель. И что же ты делаешь? Раньше ведь ничего подобного не происходило.

— Это похоже на сумасшествие. Честно говоря, я провела прекрасную предсезонку и была очень рада тому, что это «дерьмо» позади, и настало время для матчей.

— Поясни.

— Ну, предсезонка — чертовски тяжелая работа на тренировках. Кажется, что она никогда не закончится.

— И теперь тебе как бы надо пройти еще одну предсезонку.

— Именно! Второй раз за столь короткий период. Только-только закончили, и вот опять меня ждут шесть недель тренировок, когда мне необходимо убивать себя. Тяжеловато!

И ты не можешь подготовить себя к этому моменту. Такого ведь никогда раньше не случалось. Спортсмены впервые оказались в такой ситуации. И ты не знаешь, когда все это закончится. Сейчас это шесть недель, но, может, будет больше. За это время можно успеть родить и вернуться в спорт (смеется).

— Может, это еще и время, чтобы разобраться с травмами. Роджер Федерер, великий теннисист, кажется, даже знал, в какое время можно травмироваться!

— Да, правда!

«Мне нравилось, что никто не мог обыграть Серену»

— Как ты оказалась в теннисе? Почему выбрала теннис?

— Ладно, я из Минска. Это в Беларуси. Родители задумали отдать меня в спорт, чтобы понять, чем бы я могла заниматься. Они хотели, чтобы я двигалась и у меня были цели в жизни, но не только связанные с учебой. И вот мы ехали на машине, и отец обратил мое внимание на теннисные корты. «Может, попробуешь себя в теннисе?» — спросил он. А я такая: «Да, конечно!»

— И сколько тебе было?

— Шесть лет. Я стала играть в теннис. Мне нравилось просто бегать, подбрасывать мячик и пытаться что-нибудь сделать с помощью ракетки. Было весело.

— Может, это потому что в то время Наталья Зверева…

— Может быть, но я не уверена.

— …она была хороша, а тебе, говоришь, на тот момент было шесть. Лариса Савченко — пробую вспомнить, кто был на слуху тогда.

— Зверева, думаю, была лучшей в тот период [в истории белорусского тенниса].

— А потом и Вика Азаренко.

— Верно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Aryna Sabalenka

 
Теги: Минск
 
 
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Арина Соболенко высказала мнение о приостановке теннисного сезона из-за коронавируса, рассказала о возобновлении сотрудничества с тренером Дмитрием Турсуновым и...
 
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