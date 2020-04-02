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Юлиус Сзоке: «Я не знаю, что бы я делал здесь, если бы был в карантине»

02.04.2020 16:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хавбек «Шахтера» Юлиус Сзоке рассказал о ситуации с коронавирусом в Беларуси.

- Как относятся легионеры и белорусы к тому, что чемпионат продолжился. Есть ли у вас общая позиция?

– Да. В принципе, все были удивлены, что чемпионат продолжился, но все это принимают. Довольно большой ажиотаж вызвало то, что чемпионат России остановили. Отношение игроков одинаково. Мы ничего не можем сделать,  поэтому решили играть. Но я рад. Не знаю, что бы я делал здесь, если бы был в карантине.

- Как ты относишься ко всей этой ситуации? Боишься, переживаешь, чувствуешь себя менее комфортно или нет?

– С точки зрения футбола ничего не изменилось. Что касается происходящего сейчас, я следую всем рекомендациям. Обращаю внимание на гигиену, нахожусь больше дома, избегаю мест с большим количеством людей и никуда не хожу, просто тренируюсь, – сказал Сзоке.

 
 
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Хавбек «Шахтера» Юлиус Сзоке рассказал о ситуации с коронавирусом в Беларуси.
 
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