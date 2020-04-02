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Юрий Сенько: «Мы определяем категории товаров, которые можем оформить прямо на границе»
02.04.2020 19:08 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 апреля Президент принял с докладом главу таможенного комитета. На встрече во Дворце Независимости обсуждалась ситуация на границе. В 2020 году транзитные потоки через Беларусь увеличились.
Президента интересовали экономические показатели работы таможни. Число грузов, которые оформляются на границе, за январь-март выросло на несколько процентов по сравнению с таким же периодом 2019 года. Оформлено 400 тысяч партий груза. Импорт на территорию нашей страны увеличился на 4 %. Все это отразилось и на таможенных платежах, которые поступают в бюджет.
Как сообщил Юрий Сенько, на белорусской границе ускорят оформление товаров первой необходимости, которые предназначены для внутреннего потребления. Такой груз будет оформляться прямо на пограничном пункте. То есть из-за границы товар может следовать прямо на предприятие без промежуточного заезда на внутренний пункт таможенного оформления.
Впрочем, так будут поступать только с товарами, которые не подлежат дополнительному контролю. Категории определяют в ближайшее время.
Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
В первую очередь, это будут товары первой необходимости: продукты питания, товары медицинского назначения – всё, на что сегодня направлена работа всех органов власти. Конечно, мы с пониманием к этим вопросам относимся и должны создавать условия для беспрепятственного и быстрого транзита, проследования через границу таких товаров.
Александр Лукашенко поинтересовался также состоянием здоровья белорусских таможенников. Они постоянно контактируют с людьми, приезжающими из других стран, и в условиях пандемии коронавируса должны соблюдать все необходимые меры безопасности. Юрий Сенько сообщил, что среди белорусских таможенников заболевших коронавирусом нет. Средствами защиты сотрудники обеспечены.
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Новости Беларуси. 2 апреля Президент принял с докладом главу таможенного комитета. На встрече во Дворце Независимости обсуждалась ситуация на границе. В 2020 году...
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