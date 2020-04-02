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Домрачева с семьей прилетела в Беларусь: "Мы фокусируемся на хороших вещах..."

02.04.2020 19:14 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Домрачева на самоизоляции призвала не паниковать и соблюдать гигиену

Домрачева с семьей прилетела в Беларусь: "Мы фокусируемся на хороших вещах..."
© Sputnik / Виктор Толочко
Домрачева с семьей прилетела в Беларусь сразу после окончания биатлонного сезона.Прямо в аэропорту они сдали тест на COVID-19 – анализ дал отрицательный результат.
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева призвала соблюдать спокойствие в условиях пандемии коронавируса, сообщаетSputnik.
"Кому интересно, чем мы занимаемся в этот необычный для мира период, – с радостью делимся", – начала свой рассказ в Instagram Домрачева.

После окончания биатлонного сезона, по словам экс-биатлонистки, она с семьей вернулась из Финляндии в Минск.

"Мы сдали тест на коронавирус прямо в аэропорту, получили отрицательные результаты и на следующие 14 дней постарались ограничить контакты, занимались домашними делами, отправляли дистанционно тренировочную программу нашим изолированным китайским спортсменам (они находятся на карантине в Китае), наслаждались возможностью побыть дома и прогулками на природе", – рассказала Домрачева.

Несмотря на то, что двухнедельный срок рекомендованной самоизоляции истек, Домрачева с семьей по-прежнему старается не выбираться в людные места без серьезной необходимости и соблюдает "все те элементарные вещи, к которым как профессиональные спортсмены давно привыкли в период всплеска любых респираторных инфекций".

"Мы фокусируемся на хороших вещах, разнообразим свой досуг, занимаемся спортом на природе и дома", – добавила Домрачева.

Экс-биатлонистка обратила внимание подписчиков на необходимость фокусировать свое внимание на хорошем.

"Не паникуйте – стресс ослабляет иммунитет, дышите свежим воздухом, но пожалуйста, относитесь серьезно к соблюдению мер личной гигиены, используйте защитные средства – это просто, и позаботьтесь о старших близких", – призвала она.

По словам Домрачевой, соблюдать гигиену нужно не только "по особому случаю", а следует ввести это в привычку. "Тогда и у медицинских работников нагрузки станет поменьше", – сказала она.
 
Теги: Минск
 
 
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Домрачева на самоизоляции призвала не паниковать и соблюдать гигиену
 
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