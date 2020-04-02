ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Забрали детей, родителей, учителей — всех!» В деревне под Гомелем у мальчика заподозрили коронавирус

02.04.2020 20:50 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Детей (один 3-й класс и половину 4-й), а также учительниц и воспитательницу средней школы в деревне Коммунар Буда-Кошелевского района Гомельской области забрали в местную районную больницу, пишет Радио Свобода.

«Забрали детей, родителей, учителей — всех!» В деревне под Гомелем у мальчика заподозрили коронавирусГомелем у мальчика заподозрили коронавирус" title="«Забрали детей, родителей, учителей — всех!» В деревне под Гомелем у мальчика заподозрили коронавирус" />
Иллюстративное фото: Reuters
«Забрали детей, родителей, учителей — всех!» В деревне под Гомелем у мальчика заподозрили коронавирус
Иллюстративное фото: Reuters
Детей (один 3-й класс и половину 4-й), а также учительниц и воспитательницу средней школы в деревне Коммунар Буда-Кошелевского района Гомельской области забрали в местную районную больницу, пишет Радио Свобода.

«Приехали за ними медики в защитных костюмах. Сказали — на проверку. Забрали детей, родителей, учителей», — сказал один из местных жителей.

По его словам, ранее как «контактное лицо» в Гомельскую больницу попал мальчик из этой деревни. Он занимался в СДЮШОР-4, у тренера, у которого обнаружили коронавирус.

«Сейчас приехали за всеми, кто контактировал с мальчиком, у которого якобы подтвердился коронавирус. Родителям ничего не объяснили, детей повезли в Буда-Кошелево», — сказал местный житель.

Директор Коммунаровской школы Михаил Борисевич сказал, что «ничего такого не случилось», и посоветовал поинтересоваться ситуацией в отделе образования и санитарной службе. Он отказался давать комментарии по телефону, как и говорить, сколько детей и куда именно забрали из школы.


Заместитель начальника отдела образования Надежда Романова ответила, что «я ничего не могу вам ответить, это обычные профилактические мероприятия». Она посоветовала обращаться в местную санстанцию. В Буда-Кошелевской районной больнице подтвердили, что действительно к ним привезли детей из Коммунаровской школы — «под медицинский надзор».

По информации от Гомельского облисполкома, на 2 апреля в области зарегистрировали 11 случаев COVID-19, из них 5 подтвержденных и 6 вероятных.

перевод gomel.today
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детей (один 3-й класс и половину 4-й), а также учительниц и воспитательницу средней школы в деревне Коммунар Буда-Кошелевского района Гомельской области забрали в...
 
Новости дня
Новости
 
Как выглядит «летающая больница» для пациентов с коронавирусом? Первые фото появились в сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика