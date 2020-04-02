«Забрали детей, родителей, учителей — всех!» В деревне под Гомелем у мальчика заподозрили коронавирус

Иллюстративное фото: Reuters

Детей (один 3-й класс и половину 4-й), а также учительниц и воспитательницу средней школы в деревне Коммунар Буда-Кошелевского района Гомельской области забрали в местную районную больницу, пишет Радио Свобода.





«Приехали за ними медики в защитных костюмах. Сказали — на проверку. Забрали детей, родителей, учителей», — сказал один из местных жителей.





По его словам, ранее как «контактное лицо» в Гомельскую больницу попал мальчик из этой деревни. Он занимался в СДЮШОР-4, у тренера, у которого обнаружили коронавирус.





«Сейчас приехали за всеми, кто контактировал с мальчиком, у которого якобы подтвердился коронавирус. Родителям ничего не объяснили, детей повезли в Буда-Кошелево», — сказал местный житель.





Директор Коммунаровской школы Михаил Борисевич сказал, что «ничего такого не случилось», и посоветовал поинтересоваться ситуацией в отделе образования и санитарной службе. Он отказался давать комментарии по телефону, как и говорить, сколько детей и куда именно забрали из школы.









Заместитель начальника отдела образования Надежда Романова ответила, что «я ничего не могу вам ответить, это обычные профилактические мероприятия». Она посоветовала обращаться в местную санстанцию. В Буда-Кошелевской районной больнице подтвердили, что действительно к ним привезли детей из Коммунаровской школы — «под медицинский надзор».





По информации от Гомельского облисполкома, на 2 апреля в области зарегистрировали 11 случаев COVID-19, из них 5 подтвержденных и 6 вероятных.





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