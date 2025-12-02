Клиент больше не хочет просто диван, банку краски и мешок строительной смеси. Что вы предложите ему в эпоху AI и мгновенного спроса?

Источник материала: ProBusiness



Дизайн интерьеров больше не про «красивые картинки» — на рынок одновременно «давят» нейросети, экономика впечатлений и новое поколение. Покупатель хочет видеть не просто визуал, а свой реальный интерьер с учетом метража, привычек и образа жизни. Для мебельных салонов, студий и строительных магазинов это уже реальность: внимание пользователей рассыпается, классическая реклама дорожает, а запрос на персонализацию растет. Поэтому мы решили поговорить обо всех этих вызовах с Натальей Автоуховой, представителем коммерческой службы AI‑приложения «Вижу Дом» , которое в ближайшее время выходит на рынок и как раз создаётся как ответ на новые правила игры.

Рост запросов на 500%: как AI захватывает рынок дизайна интерьеров

— Наталья, очевидно, что развитие AI-технологий оказало заметное влияние на рынок дизайна интерьеров. Работая внутри этой сферы, какие вы видите изменения?

— Есть несколько глобальных трендов, которые серьёзно влияют на рынок дизайна интерьеров во всем мире. И, конечно, ключевой фактор — это феноменально быстрое развитие нейросетей.

Вспомните рубеж 2022−2023 годов, когда условный AI-помощник только появился в массовом доступе. Мало кто тогда по-настоящему доверял «нейросетям», многие относились к ним с любопытством, но и со скепсисом. А сейчас мы живем в режиме непрерывного технологического цунами. Каждый месяц — новое прорывное обновление, каждый квартал — новая модель.

На интерьерном рынке это также чувствуется: за 2 года количество запросов, связанных с нейросетями для дизайна интерьера, выросло на 500%. Причем это уже массовый интерес: люди не просто ищут визуальное вдохновение, они выбирают инструменты, которые помогут им решить на практике свои задачи: от дизайн-проекта с нуля до вариантов хоумстейджинга. И, конечно, в ответ на запрос появились и соответствующие сервисы. Но есть важное «НО»: большинство этих сервисов родом из западных локаций. И они, как правило, неудобны и непонятны для местных пользователей.

— Объясните, в чем принципиальное отличие? Почему, скажем, европейский AI-сервис для дизайна интерьера не поможет пользователю из СНГ?

— Во-первых, многие сервисы не поддерживаются в нашем регионе (в силу различных ограничений). К ним либо нет доступа, либо он возможен в урезанном формате без множества полезных функций.





Во-вторых, сервисы разработаны без учета специфики нашего региона. Например, сколько солнечных дней в Италии и в Беларуси? А ведь интерьер нужно планировать с учетом инсоляции. Многие цвета и оттенки, фактуры будут совершенно по-разному выглядеть в ясную погоду и в нашем климате.

В-третьих, мы все-таки живем в очень разных домах и квартирах.

Можно сколько угодно вдохновляться проектом из Pinterest для квартиры в 120−150 м2, но как воплотить эти идеи на своих 50 «квадратах»? Зачастую, примеры просто неприменимы или смотрятся очень спорно в наших реалиях.

И еще одно. Если мы все-таки ждем от AI-сервиса реализуемое решение для своего интерьера, то мы ожидаем, что предложенные предметы и материалы можно будет найти и купить. И иностранные приложения или платформы не могут предложить то, что вы сможете найти в магазинах в СНГ. А какой тогда во всем этом смысл? Просто получить красивую картинку? Это уже неактуально. Пользователь сегодня уже ожидает большего.





И ключевое: сейчас такие сервисы не учитывают геометрию помещения, и требуют дополнительных интеграций для создания 3D-визуализации и рендера. Они не могут давать актуальные и релевантные рынку предложения и решения. И зачастую предоставляют стандартное решение визуализации в формате «сгенерируй фото помещения» или «покажи До/После».

— Давайте как раз и поговорим про ожидания. Чего сегодня ждут пользователи от AI-решений для интерьера?

— Сегодня все более широкие аудитории покупают иначе, ставя на первое место не качество или цену сами по себе, а эмоциональный отклик. Так работает новая парадигма — «экономика эмоций», и она уже переопределяет правила игры для всего интерьерного рынка.

Мы видим, как перестраивается рекламный рынок: акцент делается не на свойствах товара, а на классных эмоциях от обладания им. Коммуникация переходит в социальные сети.

Объем рынка рекламы в соцсетях увеличивается на 23% каждый год. Контекстная реклама становится малоэффективной. У GEN Z среднее время внимания к информации — 5−8 секунд (у миллениалов было 12). За этот промежуток пользователь принимает решение: продолжать ли смотреть или читать или уйти к другому источнику.

На эти изменения в поведении покупателей рынок вынужден реагировать. Компании перестраивают свои подходы в маркетинге и рекламе. Но на самом деле в переосмыслении нуждается сама суть сервисов и продуктов.

Старые схемы продаж уже не работают: почему рынок требует новых решений и подхода к клиенту

— Какие вызовы вы видите сейчас перед участниками рынка дизайна интерьеров?

— Первый и ключевой вызов — это скорость адаптации к новым тенденциям. Объясню на примере. В мире ежегодно проводится 8 глобальных выставок в сфере интерьерного дизайна, но главном источником вдохновения с 1961 года является Salone del Mobile. Milano — событие, которое ежегодно посещает около 400 000 человек. Здесь формируются тенденции развития интерьерной моды и мебельного рынка на несколько лет вперед.



Salone del Mobile.Milano. Фото: salonemilano.it

В большинстве случаев временной лаг между появлением какого-либо тренда на Миланском салоне и точкой отсчета популярности в нашей регионе составляет 2 года. Этот период идет на адаптацию тренда к местным климатическим условиям, принятие его у клиентов и готовность производителей мебели выводить на рынок модные решения.

Второй вызов — неповоротливость или медлительность рынка. Тренды задерживаются у нас намного дольше, чем в западных странах. Например, многими любимый стиль Loft был популярен в Европе пару лет и затем эволюционировал в мягкий и элегантный индастриал. В СНГ он же «живет» уже 10 лет и все еще востребован.

Важный тренд — это эмоциональная эклектика, так называемый дофаминовый интерьер. Сложные цветовые акценты, пыльные оттенки, закругленные формы мебели в сочетании с ломаными силуэтами, авангард-винтаж-минимализм в одном помещении — пожалуй, более сложного решения как для дизайнера, так и для заказчика еще не требовалось за всю историю. Поэтому, опять же, растет спрос на AI-сервисы, которые готовы генерировать решения снова и снова, пока пользователю не понравится результат.



Дофаминовый интерьер. Источник: Neopolis Casa

Опять же, современный человек хочет, чтобы интерьер в его доме или квартире мог быть разноплановым и при этом универсальным. Например, чтобы за счет простой смены текстиля и декора можно было создать совсем иное настроение. Это подход, которому нас научила IKEA.

И еще один вызов — перестройка подходов в рекламе и продажах. Это тесно связано с изменениями в поведении потребителей. Можно «рисовать» массу красивых визуализаций мебели в разных интерьерах и стилях, но пользователю нужен сервис, который покажет, как конкретный предмет впишется именно в его жилье.

— Но ведь нейросети могут «наложить» картинку, чтобы пользователь мог визуализировать свой интерьер. Выходит, что производителям мебели и предметов интерьера просто нужно внедрять их в свою работу?

— В этом и суть, что нейросети и правда просто «наложат» картинку мебели или предмета на предоставленное фото помещения. Но какой в этом смысл, если не будут учтены реальные пропорции и размеры? Нейросеть прекрасно «поставит» визуал 3-метрового дивана к стене, которая на практике 2,75 м. Кому это полезно?





Сейчас рынку требуется решение, которое сможет реализовать адекватное 3D-моделирование и будет учитывать реальные площади и размеры предметов, сценарии их эксплуатации. При этом качество рендера не должно уступать 3ds Max.

Более того, нужен сервис, который сам сможет задать пользователю важные уточняющие вопросы, как очень хороший и грамотный консультант, а затем предложит решение. Например, есть ли у пользователя домашние питомцы? Будут ли в квартире дети или гости, работают ли жильцы удаленно, какие у них хобби и т.д. И сегодня AI-сервис должен все это узнать, предложить пользователю и доработать по его пожеланиям. Все это должно быть просто, понятно и быстро. Но главное — реализуемо!

— Насколько мы понимаем, такого решения на рынке стран СНГ до настоящего момента нет. Но, видимо, вскоре будет?

— Да, мы сейчас активно работаем над запуском нашего мобильного приложения «Вижу Дом». В его основе лежит AI-модель, которую мы сейчас активно обучаем.

Сначала наша система учится на примерах готовых интерьеров, где вся мебель — реальные модели из каталогов. Так она осваивает азы: как правильно сочетать предметы и учитывать форму комнаты.





После этого она начинает учиться непосредственно у вас. Все ваши действия — какие варианты вы выбираете, что вам нравится — система воспринимает как подсказки. Постепенно она изучает ваш вкус и подстраивается под него, становясь с каждым днем точнее и внимательнее к вашим предпочтениям.

«Вижу Дом»: как AI становится личным дизайнером для каждого

— Чем «Вижу Дом» отличается от очередного красивого приложения с генерацией картинок интерьеров? ​

— Наша основная задача — ответить человеку на вопрос: что именно поставить вот в эту комнату, чтобы оно поместилось, выглядело гармонично и не превратилось в дорогую ошибку. Приложение позволяет человеку отсканировать свое помещение, или загрузить план, либо просто сделать фотографию, после чего на основе этих данных строится 3D‑модель с рендером реального пространства пользователя.





Дальше включается нейросеть: она подбирает мебель, декор, цветовые решения и расстановку с учетом реальных размеров комнаты. Пользователь видит не просто красивый рендер, а свою квартиру с конкретными предметами, которые можно найти у партнёров и купить.​

Приложение помогает определиться со стилем. Многие начинают ремонт с фразы «мне нравятся сразу три стиля, не знаю, что выбрать». В «Вижу Дом» можно безопасно «поиграть» стилями, примерить их на своё пространство.

— А кто будет партнерами?

— Сейчас мы активно привлекаем партнеров — представителей рынка дизайна интерьеров, бытовой техники, мебели, предметов декора, строительных материалов.

И мы видим большой интерес со стороны рынка — за последнюю неделю количество входящих запросов из СНГ от потенциальных партнеров выросло в 10 раз ! Это говорит нам о том, что рынок ждал такой продукт и с интересом готов участвовать.



Команда «Вижу Дом»

— С точки зрения бизнеса: какую реальную пользу получит производитель мебели или декора?

— Суть в самой представленности в нашем приложении. Это и реклама, и лидогенерация, и репутационный эффект, и создание конкурентного преимущества.

Самое ценное, что мы даём производителю, — не просто трафик, а горячего клиента, который уже принял решение по своему интерьеру.

А еще приложение будет работать на снижение количества возвратов товаров. Оно обеспечивает более осознанные покупки.

Это выгодно и пользователю, и бизнесу: меньше возвратов, меньше разочарований, лучше клиентский опыт. К тому же для бизнеса партнерство с «Вижу Дом» это возможность быть в числе первых, передовых компаний. Мы убеждены, что в конечном итоге все производители мебели, декора, предметов интерьера, будут входить в подобные сервисы и искать свою аудиторию покупателей там. Но те, кто сделает это раньше, будут иметь весомое преимущество. Они быстрее адаптируются, получат первый вау-эффект и научатся работать с клиентами из AI-сервисов.

Чем же мобильное приложение «Вижу Дом» полезно для: Мебельных компаний и поставщиков отделочных материалов и света:

• новый IT-инструмент для увеличения продаж;

• сокращение рекламных расходов;

• источник вирусного контента и клиентской лояльности. Дизайнеров:

• AI-ассистент и создатель креатива;

• помощник в анкетировании клиентов;

• лидогенератор. Застройщиков и девелоперов:

• увеличение продаж и сокращение цикла сделки;

• источник материалов для эмоционального контента;

• источник вирусной рекламы. Строительных бригад и прорабов:

• инструмент для получения теплых лидов;

• AI-помощник для работы с клиентами;

• расчет материалов.

— На каком этапе продукт сейчас?

— Мобильное приложение готовится к запуску. Сейчас идет самый важный этап — обучение нейросети. В этом процессе с технической точки зрения участвует команда: профессиональный дизайнер из сферы дизайна интерьеров и архитектуры, продакт менеджер, бизнес‑аналитики, технические специалисты во главе с ML инженером, которые следят, чтобы рекомендации были не только красивыми, но и реалистичными и выполнимыми.​

Наш продукт сейчас как дом на этапе чистовой отделки. Фундамент залит, стены возведены, осталось постелить полы и повесить шторы — и можно заселяться. Запуск мобильного приложения запланирован на январь 2026 года, и к этому моменту мы будем работать одновременно на нескольких рынках СНГ. Уже сейчас у нас идёт предзапись: люди оставляют заявки и буквально торопят нас с релизом. Также мы фиксируем входящий трафик поставщиков, стараемся быстро по возможности обрабатывать запросы.





Для пользователей, которые добавятся в предзапись, мы подарим 2 месяца бесплатной подписки.

Для производителей, которые заходят к нам первыми, на этапе обучения нейросети предусмотрен период без подписки. Предусмотрен только платеж за интеграцию каталога и обучение нейросети на конкретных моделях мебели, но сама подписка при этом на время будет бесплатной. Затем будут введены определенные тарифы. Но принцип простой: стоимость присутствия в «Вижу Дом» должна быть сопоставима или ниже, чем бюджет на базовую или минимальную рекламную кампанию, при этом давая более целевой и вовлеченный трафик.​