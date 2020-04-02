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Лельчицы: из-за коронавируса экстренных пациентов приказано отправлять в Мозырь
02.04.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Соответствующий приказ начальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома опубликовал телеграмм-канал Коронавирус-Беларусь.
"В связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусом, на период проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в УЗ "Лельчицкая ЦРБ"
ПРИКАЗЫВАЮ:
Обеспечить направление пациентов с экстренной патологией в УЗ "Мозырская ЦГП", -- говорится в документе.
Напомним, что Лельчицы это один из главных очагов заболевания на Гомельщине. Первым зараженным здесь стал руководитель одного из местных сельхозпредпритий, у которого по долгу службы оказалось очень много контактов -- от райисполкома до родного колхоза.
Проблема в том, что в числе контактов первого уровня оказались врачи и медперсонал Лельчицкой больницы, которые принимали участие в лечении пациента до постановки диагноза. Сегодня все они на карантине - под общежитие отдан инфекционный корпус районной больницы. Эти люди и сами находятся под наблюдением, и продолжают работать. Они и медики, и пациенты одновременно.
Как сообщает сайт
В то же время первые контактеры, у кого коронавирус не подтвердился, уже вернулись в город из гомельской областной инфекционки.
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Соответствующий приказ начальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома опубликовал телеграмм-канал Коронавирус-Беларусь.
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