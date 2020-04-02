Лельчицы: из-за коронавируса экстренных пациентов приказано отправлять в Мозырь









"В связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусом, на период проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в УЗ "Лельчицкая ЦРБ"

ПРИКАЗЫВАЮ:





Обеспечить направление пациентов с экстренной патологией в УЗ "Мозырская ЦГП", -- говорится в документе.





Напомним, что Лельчицы это один из главных очагов заболевания на Гомельщине. Первым зараженным здесь стал руководитель одного из местных сельхозпредпритий, у которого по долгу службы оказалось очень много контактов -- от райисполкома до родного колхоза.





Проблема в том, что в числе контактов первого уровня оказались врачи и медперсонал Лельчицкой больницы, которые принимали участие в лечении пациента до постановки диагноза. Сегодня все они на карантине - под общежитие отдан инфекционный корпус районной больницы. Эти люди и сами находятся под наблюдением, и продолжают работать. Они и медики, и пациенты одновременно.





"Свежие новости Лельчицы" , в настоящее время в реанимации местной больницы в тяжелом состоянии семь пациентов. В то же время местные сайты сообщали о пяти подтвержденных случаях коронавируса в Лельчицах, и все эти люди, согласно сообщениям, были перевезены в Как сообщает сайт, в настоящее время в реанимации местной больницы в тяжелом состоянии семь пациентов. В то же время местные сайты сообщали о пяти подтвержденных случаях коронавируса в Лельчицах, и все эти люди, согласно сообщениям, были перевезены в Гомель





В то же время первые контактеры, у кого коронавирус не подтвердился, уже вернулись в город из гомельской областной инфекционки.



