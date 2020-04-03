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ООН опасается масштабного голода из-за пандемии коронавируса

03.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ООН опасается масштабного голода из-за пандемии коронавируса

Всемирная продовольственная программа (World Food Programme — WFP) прогнозирует масштабный голод из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на представителя берлинского филиала WFP Беттину Люшер.

«Мы всерьез бьем тревогу. Мы опасаемся, что нас ожидает по-настоящему большой кризис», — заявила представитель берлинского филиала WFP Беттина Люшер в интервью информационному агентству epd, обнародованном 3 апреля. По ее словам, уже сейчас WFP оказывает неотложную гуманитарную помощь 87 млн человек более чем в 80 странах. При этом работа гуманитарной организации все больше осложняется из-за войн, климатических изменений, засух и наводнений, теперь же к этому прибавилась и пандемия коронавируса.

«Из-за коронавируса, который проник почти во все африканские страны, во многих регионах создалась поистине тяжелая ситуация, особенно там, где слабая экономика и система здравоохранения. Мы сталкиваемся с беспрецедентной ситуацией, в которой мы как крупнейшая в мире гуманитарная организация не находились еще никогда. Это абсолютно неизведанная территория», — отметила Беттина Люшер.

По оценкам ООН, во всем мире сейчас голодают более 820 млн человек. Только в Восточной Африке недоедают 15 млн человек в таких странах, как Южный Судан, Эфиопия, Сомали и Кения. «Пандемия коронавируса дает основания опасаться, что голод станет реальностью и для многих миллионов других людей. Потребности в неотложной продовольственной помощи лишь возрастут», — констатировала представитель берлинского филиала WFP.

Как сообщалось, Генеральная ассамблея ООН 2 апреля приняла резолюцию по глобальной солидарности в борьбе с коронавирусным заболеванием. В резолюции страны ООН призвали активизировать международное сотрудничество для сдерживания пандемии, смягчения ее последствий и победы над ней, в том числе путем обмена информацией, научными знаниями и передовым опытом, а также на основе применения руководящих принципов, рекомендованных ВОЗ. Резолюция также подчеркивает центральную роль ООН в преодолении кризиса и призывает генсека организации мобилизовать скоординированные усилия всех стран. При этом документ не затрагивает смягчение санкций или приостановку военных конфликтов.

Согласно последним данным, общее число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 1 млн. Более 53 тыс. человек с момента вспышки заболевания скончались.

 
 
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Всемирная продовольственная программа (World Food Programme — WFP) прогнозирует масштабный голод из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает немецкая...
 
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