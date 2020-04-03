Пресс-служба АБФФ: «Связан ли перенос матча из Витебска в Борисов с коронавирусом? Вся информация изложена в решении Бюро»

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба АБФФ не стала комментировать информацию об инстинной причине переноса матча чемпионата Беларуси – «Смолевичи».

«Связан ли перенос матча из Витебска в Борисов с коронавирусом? Вся информация изложена в решении Бюро», – сообщили в пресс-службе.

Фото состояния газона на стадионе в Витебске: поле без снега и в хорошем состоянии

Сегодня «Прессбол» сообщил о том, что из-за коронавируса игра перенесена в Борисов.

Позже АБФФ со ссылкой на ходатайство «Витебска» уточнила , что перенос матча связан со «сложными погодными условиями последних дней и минусовой среднесуточной температурой, из-за чего состояние поля с естественным покрытием вызвало у принимающей стороны большое опасение».

АБФФ: «Матч «Витебск» – «Смолевичи» перенесен из-за плохого состояния поля»

Напомним, в воскресенье в Витебске ожидается «+8». Судя по фото, состояние газона также находится в удовлетворительном состоянии.

После сообщения о переносе игры директор «Витебска» Николай Вайтюховский не стал подтверждать причину переноса игры именно из-за коронавируса в Витебске. На вопрос нашего журналиста о том, связан ли перенос встречи с эпидемиологической ситуацией в городе, руководитель клуба ответил : «Я вообще не обладаю данными об этой ситуации. Я живу в Витебске и у меня все нормально».

На данный момент в 190 случаев коронавируса, на втором месте – Витебщина с ее 89 случаями, в Минской области заразившихся 50 человек. На Гомельщине 13 случаев, Гродненщине – 6, Могилевщине – 2, на Брестчине один.

4 человека умерло, 2 из них – в Витебске.

Всего в Беларуси на сегодня 351 случай инфицирования коронавирусом. В основном коронавирус регистрируют у людей в возрасте от 25 до 64 лет.