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Пресс-служба АБФФ: «Связан ли перенос матча из Витебска в Борисов с коронавирусом? Вся информация изложена в решении Бюро»
04.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-служба АБФФ не стала комментировать информацию об инстинной причине переноса матча чемпионата Беларуси
«Связан ли перенос матча из Витебска в Борисов с коронавирусом? Вся информация изложена в решении Бюро», – сообщили в пресс-службе.
Сегодня «Прессбол» сообщил о том, что из-за коронавируса игра
Позже АБФФ со ссылкой на ходатайство «Витебска»
Напомним, в воскресенье в Витебске ожидается «+8». Судя по фото, состояние газона также находится в удовлетворительном состоянии.
После сообщения о переносе игры директор «Витебска» Николай Вайтюховский не стал подтверждать причину переноса игры именно из-за коронавируса в Витебске. На вопрос нашего журналиста о том, связан ли перенос встречи с эпидемиологической ситуацией в городе,
На данный момент в
4 человека умерло, 2 из них – в Витебске.
Всего в Беларуси на сегодня 351 случай инфицирования коронавирусом. В основном коронавирус регистрируют у людей в возрасте от 25 до 64 лет.
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Пресс-служба АБФФ: «Связан ли перенос матча из Витебска в Борисов с коронавирусом? Вся информация изложена в решении Бюро»
Пресс-служба АБФФ не стала комментировать информацию об инстинной причине переноса матча чемпионата Беларуси «Витебск» – «Смолевичи».
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