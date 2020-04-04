Аптечная сеть бесплатно кормит медиков двух больниц в Витебске

Источник материала: Tut.by

Фармацевтический холдинг «Аптека Групп» организовал бесплатную доставку обедов для врачей двух больниц в Витебске. Об этом TUT.BY сообщили в холдинге.





Бесплатные обеды готовит служба кейтеринга по заказу аптечных сетей ADEL и «Добрыя лекi». Повара работают ночью в перчатках и масках. Еду пакуют в стерильные ланч-боксы и к полудню доставляют в две городские больницы — первую и вторую.

На каждом боксе — слова благодарности за труд медиков.

Инициатива принадлежит уроженцу Витебска и владельцу аптечных сетей Леониду Томчину.

— Сейчас изучаем возможность поставки медицинских изделий в клиники районных и областных городов. Это — малое, что мы можем сейчас сделать для медиков, которые приняли на себя удар в борьбе с коронавирусом, — считают в холдинге «Аптека Групп».

Бесплатные обеды будут доставлять медикам, пока эпидемиологическая обстановка не нормализуется.