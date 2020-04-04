ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Аптечная сеть бесплатно кормит медиков двух больниц в Витебске

04.04.2020 12:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Фармацевтический холдинг «Аптека Групп» организовал бесплатную доставку обедов для врачей двух больниц в Витебске. Об этом TUT.BY сообщили в холдинге.


Бесплатные обеды готовит служба кейтеринга по заказу аптечных сетей ADEL и «Добрыя лекi». Повара работают ночью в перчатках и масках. Еду пакуют в стерильные ланч-боксы и к полудню доставляют в две городские больницы — первую и вторую.

На каждом боксе — слова благодарности за труд медиков.

Инициатива принадлежит уроженцу Витебска и владельцу аптечных сетей Леониду Томчину.

— Сейчас изучаем возможность поставки медицинских изделий в клиники районных и областных городов. Это — малое, что мы можем сейчас сделать для медиков, которые приняли на себя удар в борьбе с коронавирусом, — считают в холдинге «Аптека Групп».

Бесплатные обеды будут доставлять медикам, пока эпидемиологическая обстановка не нормализуется.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На каждом боксе с едой - слова благодарности за труд медиков.
 
Новости дня
Новости
 
Беларусь отправила в РФ базу невыездных с 90 тыс. записей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика