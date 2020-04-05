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Папа Римский провел праздничную службу в соборе Святого Петра без публики
05.04.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПраздничную службу в соборе Святого Петра провел сегодня Папа Римский Франциск. Впервые церемония прошла без публики. Это сделали для профилактики распространения коронавируса. Понтифик выразил надежду на то, что общее противодействие COVID-19 позволит людям снова почувствовать себя членами одной семьи.
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Праздничную службу в соборе Святого Петра провел сегодня Папа Римский Франциск. Впервые церемония прошла без публики. Это сделали для профилактики...
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