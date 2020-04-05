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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Папа Римский провел праздничную службу в соборе Святого Петра без публики Праздничную службу в соборе Святого Петра провел сегодня Папа Римский Франциск. Впервые церемония прошла без публики. Это сделали для профилактики...

Праздничную службу в соборе Святого Петра провел сегодня Папа Римский Франциск. Впервые церемония прошла без публики. Это сделали для профилактики распространения коронавируса. Понтифик выразил надежду на то, что общее противодействие COVID-19 позволит людям снова почувствовать себя членами одной семьи.