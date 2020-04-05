«Смолевичи» – «Витебск». Игру на «Городском» в Борисове посетили 100 человек

Источник материала: Tribuna.com

В матче 3-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» уступили «Витебску» (0:1).

Матч проходил в Борисове на стадионе «Городской». Всего с трибун за игрой наблюдало 100 зрителей.

Напомним, изначально встреча должна была пройти в Витебске, однако матч перенесли в Борисов. АБФФ сообщила, что изменения произошли из-за сложных погодных условий.