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«Смолевичи» – «Витебск». Игру на «Городском» в Борисове посетили 100 человек
05.04.2020 18:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 3-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» уступили «Витебску» (0:1).
Матч проходил в Борисове на стадионе «Городской». Всего с трибун за игрой наблюдало 100 зрителей.
Напомним, изначально встреча должна была пройти в Витебске, однако матч перенесли в Борисов. АБФФ сообщила, что изменения произошли из-за сложных погодных условий.
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