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Регбистка сборной Беларуси работает медсестрой: в Беларуси люди еще летают в облаках, совсем не серьезно относятся к коронавирусу
05.04.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Бронзовый призер чемпионата Европы по пляжному регби Ольга Немкович играет за минскую команду с милым названием «Гражданочка».
А в обычной жизни девушка работает медсестрой-анестезистом в 10-й столичной больнице.
– В Беларуси люди еще летают в облаках, совсем не серьезно относятся и не понимают ничего, – заявила Ольга Немкович регбийному сайту
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Регбистка сборной Беларуси работает медсестрой: в Беларуси люди еще летают в облаках, совсем не серьезно относятся к коронавирусу
Бронзовый призер чемпионата Европы по пляжному регби Ольга Немкович играет за минскую команду с милым названием «Гражданочка».
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