Регбистка сборной Беларуси работает медсестрой: в Беларуси люди еще летают в облаках, совсем не серьезно относятся к коронавирусу

– В Беларуси люди еще летают в облаках, совсем не серьезно относятся и не понимают ничего, – заявила Ольга Немкович регбийному сайту. – Случаев заболевания с каждым днем все больше и больше. Регбисты могут какое-то время заниматься дома. А если у кого-то много сил и энергии, то могут прийти и помочь поработать нам в реанимации. Сражаемся с коронавирусом, а хотелось бы бороться с соперниками на поле.