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Регбистка сборной Беларуси работает медсестрой: в Беларуси люди еще летают в облаках, совсем не серьезно относятся к коронавирусу

05.04.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бронзовый призер чемпионата Европы по пляжному регби Ольга Немкович играет за минскую команду с милым названием «Гражданочка».



А в обычной жизни девушка работает медсестрой-анестезистом в 10-й столичной больнице.



– В Беларуси люди еще летают в облаках, совсем не серьезно относятся и не понимают ничего, – заявила Ольга Немкович регбийному сайту rugger.info. – Случаев заболевания с каждым днем все больше и больше. Регбисты могут какое-то время заниматься дома. А если у кого-то много сил и энергии, то могут прийти и помочь поработать нам в реанимации. Сражаемся с коронавирусом, а хотелось бы бороться с соперниками на поле.
 
 
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Бронзовый призер чемпионата Европы по пляжному регби Ольга Немкович играет за минскую команду с милым названием «Гражданочка».
 
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