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Интересовало Президента и здоровье военнослужащих.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На неделе Александр Лукашенко провел совещание с представителями силового блока Вопросы обороны, причем не от фейков или вирусов, а вполне традиционной - с точки зрения армии, которая сегодня живет и развивается в штатном режиме учебно-боевой...

Вопросы обороны, причем не от фейков или вирусов, а вполне традиционной - с точки зрения армии, которая сегодня живет и развивается в штатном режиме учебно-боевой подготовки. На десяти полигонах проводятся плановые учения своими силами и естественно на своей же земле - за границу не ездим.При этом белорусские силовики внимательно наблюдают за активностью коллег из Североатлантического альянса. Блок НАТО планировал провести вблизи наших рубежей самые масштабные маневры со времен холодной войны. Но из-за угрозы эпидемии свернул свою активность.В частности, об этом в понедельник Главнокомандующему доложили силовики - госсекретарь Совета безопасности, министр обороны и начальник Главного разведуправления. Президент поручил не ослаблять бдительность и дисциплину, но и чрезвычайщины не устраивать.Тем более что у коллег из блока НАТО вблизи наших границ выявлены очаги заражения новым вирусом. Да и белорусские офицеры вне службы подвергаются тому же информационному воздействию, что и общество в целом.Министр обороны доложил, что в армии нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а военные медики и санэпидемслужбы находятся в повышенной готовности.