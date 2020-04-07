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«Процесс не слишком быстрый». Эпидемиолог - о лабораториях и времени обработки тестов на коронавирус

07.04.2020 07:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси уже 13 лабораторий проводят тесты на коронавирус. В стране есть тест-системы для проведения более чем 20 тысяч исследований. Об этом в эфире программы «Панорама» на телеканале «Беларусь 1» сообщила заместитель директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Алина Дронина.


Фото: Reuters

— Только лаборатория РНПЦ эпидемиологии и микробиологии выполняет около 700 тестов в день. В настоящее время в республике работают 13 лабораторий. Раньше эти тесты проводила только лаборатория РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Специалист рассказала, что в стране в настоящее время есть тест-системы для проведения более чем 20 тысяч исследований. Применяются, в основном, белорусские тест-системы, а также поступившие по гуманитарной помощи тесты из Китая, России.

— Процесс не слишком быстрый — от момента поступления материала в лабораторию до момента, когда врач учитывает результат, проходит около 6 часов.

При высокой загрузке, это время растягивается до суток, добавила специалист.

— Как только лаборатория получает результат, передает информацию, соответственно специальная бригада скорой помощи выезжает очень быстро, буквально в течение минут независимо от времени суток и организует госпитализацию пациента в инфекционную больницу или специально предусмотренный для лечения таких пациентов стационар.

Напомним, компания «СИВитал» в конце марта разработала тест-системы для выявления РНК коронавируса, которые позволяют узнать результат в течение полутора часов. Накануне стало известно, что Минздрав сертифицировал тест-систему витебских разработчиков.

 
 
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