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Александр Лукашенко: У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет
07.04.2020 13:27 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в Беларуси нет лавинообразного прироста заболеваемости новым коронавирусом COVID-2019. Об этом сегодня шла речь на совещании у Главы государства,
"У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет", - подчеркнул глава государства.
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Александр Лукашенко: У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет
Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в Беларуси нет лавинообразного прироста заболеваемости новым коронавирусом COVID-2019. Об этом сегодня шла речь...
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