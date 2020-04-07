ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели

07.04.2020 23:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наш сюжет – своеобразный портрет героев нашего времени, тех, кто сегодня находится на передовой – это медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не взирая на установленные рабочие часы, они сражаются с коронавирусом и борются за жизни.   

Кристина Федорович связалась с теми, кто уже выздоровел и кто еще находится под наблюдением врачей.

Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели

Ольга Торганова:   
Симптомов у меня практически нет, я жду выписки. Хотелось бы поблагодарить врачей, медсестер, а также санитарок за очень уважительное отношение. Добрые, отзывчивые, всегда приходят на помощь и вовремя сообщают всю информацию о моем здоровье, по анализам. Вот такие у нас условия: очень все хорошо, уютно.   

Коронавирус в Беларуси. Хроника за неделю: что известно

Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели

Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели

Ольга 22 дня назад попала в изоляционный бокс инфекционной больницы. Рейс Париж – Минск, тест на COVID-19 (при этом никаких жалоб) – и, увы, положительный результат. Со временем появилась небольшая температура, кашель, боль в глазах и потеря обоняния.

Сегодня девушка чувствует себя хорошо и говорит простое человеческое спасибо белорусским медикам – тем, кто в сегодняшней ситуации на передовой.   

Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели

Можете, пожалуйста, рассказать, как проходило лечение?

Что касается работы медиков, могу сказать, что все очень профессионально. Наблюдение велось в постоянном режиме, в любой момент была возможность обратиться с вопросами или за помощью.   

Владимир Караник рассказал о случаях заражения медиков коронавирусом

Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели

А это наш диалог с одним из выздоровевших. Парень – студент БГУ, около двух недель был пациентом инфекционки. Повторный тест оказался отрицательным, а значит, враг побежден.  

Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели

Кстати, всему движению медиков, проделанного со мной, ставлю 10! Все спокойно, цивильно, вежливо и со всеми объяснениями. А главное, стерильно!  

Врачи ведут себя спокойно, даже уверенно, вежливые, на вопросы: «А вам не страшно?» шутят: «Что? А кто вас лечить будет?»   

Люди в материале: Кристина Федорович, Ольга Торганова

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Наш сюжет – своеобразный портрет героев нашего времени, тех, кто сегодня находится на передовой – это медики, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости
 
Развивающиеся экономики готовятся к негативным последствиям пандемии коронавируса - WSJ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика