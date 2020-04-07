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Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели
07.04.2020 23:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наш сюжет – своеобразный портрет героев нашего времени, тех, кто сегодня находится на передовой – это медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не взирая на установленные рабочие часы, они сражаются с коронавирусом и борются за жизни.
Ольга Торганова:
Сегодня девушка чувствует себя хорошо и говорит простое человеческое спасибо белорусским медикам – тем, кто в сегодняшней ситуации на передовой.
Можете, пожалуйста, рассказать, как проходило лечение?
Что касается работы медиков, могу сказать, что все очень профессионально. Наблюдение велось в постоянном режиме, в любой момент была возможность обратиться с вопросами или за помощью.
Кстати, всему движению медиков, проделанного со мной, ставлю 10! Все спокойно, цивильно, вежливо и со всеми объяснениями. А главное, стерильно!
Врачи ведут себя спокойно, даже уверенно, вежливые, на вопросы: «А вам не страшно?» шутят: «Что? А кто вас лечить будет?»
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Они справились с болезнью и рассказали о лечении. Истории людей, которые заболели коронавирусом и выздоровели
Новости Беларуси. Наш сюжет – своеобразный портрет героев нашего времени, тех, кто сегодня находится на передовой – это медики, сообщили в программе Новости «24...
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