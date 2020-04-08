ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

8 апреля - День военных комиссариатов

08.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

> Наш сегодняшний разговор с военным комиссаром города Пинска и Пинского района полковником Андреем ОНУФРИЮКОМ. С ним корреспондент «ПВ» встретилась накануне профессионального праздника - Дня военных комиссариатов, который отмечается 8 апреля.

- Андрей Николаевич, несмотря на неблагополучную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, весенняя призывная кампания в самом разгаре…

- Да, на данный момент она проходит в плановом режиме.

- Если говорить о преференциях, которые предусмотрены с нынешнего года указом Президента Беларуси для тех, кто проходит срочную военную службу, то, одна из главных, на мой взгляд, в том, что период службы в армии будет, наконец, засчитываться не просто в общий стаж, а в страховой, необходимый для назначения пенсии.

- Безусловно. С 1 января военнослужащие-срочники подлежат обязательному государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности, потери кормильца. Кроме того, на весь период срочной службы за ними и членами их семей сохраняется право пользования жилыми помещениями в общежитиях. Предусмотрены для них и иные льготы, к примеру, в год увольнения либо в год, следующий за ним, им предоставлено право обучаться на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях или курсах в госучреждениях среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского или местного бюджетов. Но, подчеркиваю, при наличии в документе об образовании среднего балла не ниже шести и рекомендации командира воинской части. По завершении образования при распределении такие молодые люди будут иметь преимущественное право выбора места работы по специальности.

- Подобные преференции - хорошее подспорье для людей, которые после армии захотят продолжить учебу. Особенно с учетом того, что в минувшем году было законодательно значительно сокращено число отсрочек, в том числе и для продолжения учебы.

- Действительно, отсрочек стало гораздо меньше, но основные остались, скажем, по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, когда, к примеру, юноша имеет жену, причем брак официально зарегистрирован, и ребенка в возрасте до трех лет. Что касается учебы, то отсрочка для ее продолжения теперь дается только раз. Это по-прежнему не затрагивает школьников и гимназистов, которым 18 лет исполняется в момент обучения, - по окончании учреждения общего среднего образования они могут поступать в колледж или институт и учиться дальше. Но после завершения учебы однозначно должны отслужить. Не распространяется принцип одноразовости на молодых людей, обучающихся за границей по направлениям государственных органов и организаций.

- Как-то прочитала, что за последние десять лет призывной ресурс снизился чуть не вдвое…

- Недостаток юношей призывного возраста - последствия так называемой «демографической ямы»: в начале века их рождалось гораздо меньше. Определенное опасение вызывает и состояние здоровья молодых людей, часть которых, вместо того, чтобы заниматься в спортивном зале, посещать бассейн, сутками не вылезают из интернета.

- А «уклонистов» много?

- По итогам осенней призывной кампании свыше трехсот ребят из Пинска и Пинского района были направлены для прохождения военной службы в различные соединения и воинские части Вооруженных Сил страны, органов пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь. А на 11 граждан по решению городской и районной призывных комиссий документы были направлены в органы внутренних дел для привлечения их к ответственности. На сегодняшний день трое молодых людей осуждены.
Здесь очень важен еще один нюанс. Теперь призывная комиссия может принять решение о признании не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований человека, который до 27 лет укрывался от мероприятий призыва или был осужден судом за «уклонение». В этом случае в военном билете делается соответствующая запись. Это чревато запретом на принятие таких людей на государственную службу, службу в органы внутренних дел, подразделения по чрезвычайным ситуациям и так далее. Предусмотрены и некоторые другие ограничения. Молодым людям призывного возраста, на мой взгляд, самое время задуматься: а стоит ли уклоняться от службы и наживать себе массу проблем или все же лучше пройти армейскую школу, закалить характер, получить военно-учетную специальность и, как видим, целый ряд социальных гарантий? Ответ очевиден.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить с наступающим профессиональным праздником - Днем военных комиссариатов - ветеранов органов местного военного управления, действующих сотрудников и членов их семей, пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и мирного неба.

- Уверена, наши читатели присоединяются к этим поздравлениям.

Беседовала Наталья КИРКОВЕЦ.

КСТАТИ. По вопросам призыва граждан на военную службу и другим вопросам учетно-призывной работы можно обращаться в рабочее время по телефону: 8 (0165) 32-26-21.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш сегодняшний разговор с военным комиссаром города Пинска и Пинского района полковником Андреем ОНУФРИЮКОМ. С ним корреспондент «ПВ» встретилась накануне...
 
Новости дня
Новости
 
Лукашенко и очки, «что будем жрать» на карантине, ГУЛАГ, АЛЖИР и медсестра-регбистка - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
08.04.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Lida.Info

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика