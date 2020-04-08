8 апреля - День военных комиссариатов

Источник материала: Пинский Вестник

Наш сегодняшний разговор с военным комиссаром города Пинска и Пинского района полковником Андреем ОНУФРИЮКОМ. С ним корреспондент «ПВ» встретилась накануне профессионального праздника - Дня военных комиссариатов, который отмечается 8 апреля.



- Андрей Николаевич, несмотря на неблагополучную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, весенняя призывная кампания в самом разгаре…



- Да, на данный момент она проходит в плановом режиме.



- Если говорить о преференциях, которые предусмотрены с нынешнего года указом Президента Беларуси для тех, кто проходит срочную военную службу, то, одна из главных, на мой взгляд, в том, что период службы в армии будет, наконец, засчитываться не просто в общий стаж, а в страховой, необходимый для назначения пенсии.



- Безусловно. С 1 января военнослужащие-срочники подлежат обязательному государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности, потери кормильца. Кроме того, на весь период срочной службы за ними и членами их семей сохраняется право пользования жилыми помещениями в общежитиях. Предусмотрены для них и иные льготы, к примеру, в год увольнения либо в год, следующий за ним, им предоставлено право обучаться на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях или курсах в госучреждениях среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского или местного бюджетов. Но, подчеркиваю, при наличии в документе об образовании среднего балла не ниже шести и рекомендации командира воинской части. По завершении образования при распределении такие молодые люди будут иметь преимущественное право выбора места работы по специальности.



- Подобные преференции - хорошее подспорье для людей, которые после армии захотят продолжить учебу. Особенно с учетом того, что в минувшем году было законодательно значительно сокращено число отсрочек, в том числе и для продолжения учебы.



- Действительно, отсрочек стало гораздо меньше, но основные остались, скажем, по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, когда, к примеру, юноша имеет жену, причем брак официально зарегистрирован, и ребенка в возрасте до трех лет. Что касается учебы, то отсрочка для ее продолжения теперь дается только раз. Это по-прежнему не затрагивает школьников и гимназистов, которым 18 лет исполняется в момент обучения, - по окончании учреждения общего среднего образования они могут поступать в колледж или институт и учиться дальше. Но после завершения учебы однозначно должны отслужить. Не распространяется принцип одноразовости на молодых людей, обучающихся за границей по направлениям государственных органов и организаций.



- Как-то прочитала, что за последние десять лет призывной ресурс снизился чуть не вдвое…



- Недостаток юношей призывного возраста - последствия так называемой «демографической ямы»: в начале века их рождалось гораздо меньше. Определенное опасение вызывает и состояние здоровья молодых людей, часть которых, вместо того, чтобы заниматься в спортивном зале, посещать бассейн, сутками не вылезают из интернета.



- А «уклонистов» много?



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По итогам осенней призывной кампании свыше трехсот ребят из Пинска и Пинского района были направлены для прохождения военной службы в различные соединения и воинские части Вооруженных Сил страны, органов пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь. А на 11 граждан по решению городской и районной призывных комиссий документы были направлены в органы внутренних дел для привлечения их к ответственности. На сегодняшний день трое молодых людей осуждены.

Здесь очень важен еще один нюанс. Теперь призывная комиссия может принять решение о признании не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований человека, который до 27 лет укрывался от мероприятий призыва или был осужден судом за «уклонение». В этом случае в военном билете делается соответствующая запись. Это чревато запретом на принятие таких людей на государственную службу, службу в органы внутренних дел, подразделения по чрезвычайным ситуациям и так далее. Предусмотрены и некоторые другие ограничения. Молодым людям призывного возраста, на мой взгляд, самое время задуматься: а стоит ли уклоняться от службы и наживать себе массу проблем или все же лучше пройти армейскую школу, закалить характер, получить военно-учетную специальность и, как видим, целый ряд социальных гарантий? Ответ очевиден.



Пользуясь случаем, хотел бы поздравить с наступающим профессиональным праздником - Днем военных комиссариатов - ветеранов органов местного военного управления, действующих сотрудников и членов их семей, пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и мирного неба.



- Уверена, наши читатели присоединяются к этим поздравлениям.



Беседовала Наталья КИРКОВЕЦ.

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