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Мэр Новополоцка стал контактом первого уровня, ушел в самоизоляцию и работает дистанционно
08.04.2020 08:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов находится на самоизоляции. «Я отношусь к контактам первого уровня, то есть был в одном помещении с инфицированным человеком», —
По Новополоцку пошли слухи, что Дмитрий Демидов заразился коронавирусом,
«Уважаемые новополочане! Обращаюсь к вам по поводу распространяющейся информации о моем заражении Covid-19. Действительно, я отношусь к контактам первого уровня. То есть я находился в одном помещении с инфицированным человеком. На данный момент я сдал тест, который показал отрицательный результат», — сообщает Дмитрий Демидов.
Мэр пишет, что находится на самоизоляции, работает дистанционно, выполняет рекомендации врачей. Под наблюдением он пробудет около недели.
Демидов заявляет, что «ситуация в Новополоцке находится под контролем».
Чиновник призывает горожан «строго соблюдать рекомендациям врачей, быть самодисциплинированными, по возможности не бывать в многолюдных местах, соблюдать санитарные требования»:
— Берегите себя, своих близких и, в первую очередь, людей старшего поколения! Проявите свою заботу, окажите поддержку тем, кто в ней нуждается.
Напомним, в марте Дмитрий Демидов
По данным на 7 апреля, в Витебской области госпитализированы 143 человека, инфицированных коронавирусом, 27 выздоровели, пять умерли.
Всего в области коронавирусом, по официальным данным, заболели 175 человек.
Витебская область — на втором месте по количеству инфицированных COVID-19 после Минска. В столице госпитализированы 497 человек, инфицированных коронавирусом, 25 выздоровели, пять умерли.
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Председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов находится на самоизоляции. «Я отношусь к контактам первого уровня, то есть был в одном помещении...
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