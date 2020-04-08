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С 15 апреля в Бресте должны начать работу летние террасы
08.04.2020 08:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владельцы брестских ресторанов, баров и кафе готовятся к предстоящему теплому сезону, сообщает
В прошлом году, кстати, к началу сезона в Бресте работали 116 летних террас, 28 — на улице Советской. В этом году их должно стать на 5 больше. Заработать террасы должны к 15 апреля.
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На улицах города появляются кафе под открытым небом.
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