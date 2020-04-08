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С 15 апреля в Бресте должны начать работу летние террасы

08.04.2020 08:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владельцы брестских ресторанов, баров и кафе готовятся к предстоящему теплому сезону, сообщает «Вечерний Брест». По всему городу, несмотря на ограничительные меры из-за распространения заболеваемости коронавирусом, начался монтаж летних террас.


В прошлом году, кстати, к началу сезона в Бресте работали 116 летних террас, 28 — на улице Советской. В этом году их должно стать на 5 больше. Заработать террасы должны к 15 апреля.

Напоминаем: по возможности избегайте мест массового скопления людей, сократите свои социальные контакты, оставайтесь дома.

 
Теги: Брест
 
 
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На улицах города появляются кафе под открытым небом.
 
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